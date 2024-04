Estévez pone la salvación a la altura del último ascenso del Eldense

Seis semanas sin ganar, cuatro derrotas seguidas y, a pesar de ello, cinco puntos por encima de la zona de descenso. Sin embargo, el margen, que llegó a ser muy cómodo, va menguando cada semana y todavía restan siete fechas por disputar. Por eso, Fernando Estévez está convencido de que lograr la permanencia este curso está a la misma altura competitiva del ingreso en el fútbol profesional de la campaña anterior.

«Conseguir quedarnos en Segunda División es tan importante como lo que hicimos el año pasado. La afición lo sabe y ha agotado las entradas para ir todos a una y arropar al equipo. Es increíble la respuesta de la nuestra gente. Será una gran fiesta entre dos grandes aficiones», en alusión al cerca de un millar de hinchas manchegos que se esperan el Nuevo Pepico Amat el domingo (16:15 horas).

«Este equipo siempre responde muy bien cuando las gradas presentan un gran ambiente. Lo que más me gusta de este club es que se respira serenidad, confianza en lo que hacemos, y mucho apoyo de todos. Que se haya agotado el papel nos carga de responsabilidad», asegura el técnico granadino.

««Visualizamos que vamos a conseguir nuestro objetivo, no sé si lo haremos antes o después, pero lo vamos a conseguir, seguro»

El Eldense está a seis puntos del Albacete, metido en zona descenso, así que «los tres puntos son esenciales, aunque si empatamos seguiremos sacándoles seis, si ganamos nos pondremos a nueve y si perdemos aún estaremos tres por encima con la diferencia de goles a nuestro favor», ha explicado el técnico.

El andaluz no oculta que le sorprende el ambiente que se respira en el entorno del equipo. «Parece que en lugar de tener seis puntos sobre ellos, estemos por debajo en la clasificación», protestó. «Veo a mi equipo centrado, con cordura, entrenando bien y tengo el convencimiento de que el domingo vamos a hacer un buen partido porque a este equipo le sobra fuerza de voluntad», anticipó el preparador azulgrana: «Esta semana daremos un paso adelante como grupo», aventuró.

El granadino ha tratado de restarle dramatismo al partido asegurando que «no es a vida o muerte porque después de esta quedarán seis jornadas más, aunque no podemos negar que es un partido muy importante ante un rival directo que también se juega bastante», admitiendo con ello que «el valor de los tres puntos que hay en juego es muy alto», indicó. «Visualizamos que vamos a conseguir el objetivo, no sé si antes o después, pero lo vamos a conseguir, seguro», apostó el preparador del equipo Eldense, que no gana desde el 2 de marzo.

«El año pasado vivimos una situación similar al final de la temporada, los jugadores tuvieron fe y se alcanzó la meta»

A pesar del evidente perjuicio que está suponiendo la acción del VAR en los encuentros del Deportivo, su entrenador mantuvo su deseo de no valorar las decisiones arbitrales que le han privado de sumar puntos en las últimas semanas. El entrenador confirmó que Álvaro Aceves se encuentra bien y regresa a la convocatoria seguramente para ser titular, que Toni Abad sufre molestias en el pubis y es duda, que Miguel Llambrich disfruta de una baja por paternidad y que Dario Dumic no puede jugar por sanción. «El año pasado vivimos una situación similar al final de la temporada, pero los jugadores tuvieron fe y convencimiento y se consiguió el objetivo», recordó Estévez.

Alberto González también tiene esperanza

El entrenador del Albacete, Alberto González, ha apuntado este viernes que sus jugadores están "muy motivados" ante el encuentro contra el Eldense de este domingo, tras ganar la semana pasada al Tenerife.

González, que logró su primer triunfo como técnico blanco después de tres partidos como responsable de la plantilla, ha ratificado que los tres puntos conquistados ante el cuadro canario han insuflado "alegría y confianza" a su plantel.

A pesar de ello, ha advertido de la "facilidad" de su rival para "competir muy bien" y de las "muchas dificultades" que les presentará, frente a las cuales espera que sus futbolistas "saquen sus motivaciones personales por mantener la categoría".

González ha indicado también que estarán arropados en tierras alicantinas por más de 700 seguidores, un detalle que, según el preparado malagueño, puede ser clave: "que la gente esté tan conectada con el equipo va a ser un factor importante en este choque y ese empuje nos va a dar el plus que necesitamos para intentar ganar los partidos".

En el último encuentro, además de ganar, dejaron la portería a cero, lo que, para el entrenador del Albacete, es fundamental porque "nuestro debe sigue siendo mejorar los números a nivel defensivo y ser más sólidos, consistentes y conceder menos", ha concluido.