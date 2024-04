Estévez: “Algo no estamos haciendo bien”

El técnico del Eldense, Fernando Estévez, habló claro tras caer ante el Albacete: “La derrota es dura y te acerca al abismo. Algo no estamos haciendo bien con cinco derrotas consecutivas, ha sido un buen partido, pero tenemos que afinar más todavía porque es una derrota que duele más que la de Valladolid, descrita la realidad quedan seis partidos por delante y si jugamos a ese nivel tenemos opciones”.

Con respecto al choque, el andaluz recalcó la mala suerte en el único tanto del partido: “Lo único que pedía es que el partido no se solventara por la suerte y por cuestiones milimétricas ha permitido que el equipo contrario nos gane. Duele perder así, por una posición dudosa, pero hay que aceptarlo”.

Quizás nos habíamos relajado, ahora tenemos una mejor perspectiva de la realidad Fernando Estévez — Entrenador C.D. Eldense

“El equipo ha competido bien y en el primer acercamiento han tenido el gol, luego han contragolpeado, hemos puesto muchas cosas y hemos merecido sumar, nos llega en un momento complicado. El estado anímico es lo que más toca levantar porque hemos competido bien, pero en una falta con fortuna en una decisión de VAR te hace que te lleves otra derrota y con la sensación amarga”, argumentaba el entrenador.

Con respecto a sí está pesando el mensaje de llegar a los 50 puntos, el entrenador reconocía no: “Lo que ha pesado es lo que se habló del play off porque quizás nos hemos relajado, siempre he marcado ese objetivo, ahora tenemos todos una percepción más ajustada a la realidad, tenemos seis finales para conseguir el objetivo que lo tenemos cerca”.

En cuanto al malestar entre la afición, ha recalcado que entiende todas las opiniones: “Es normal la decepción, es normal que no esté contenta, tendrán su propia opinión, entiendo que ciertos aficionados estén disconformes. El año pasado nos levantamos de muchas adversidades, estamos en una categoría muy exigente y donde la falta de acierto en los últimos metros te condena. Entiendo que hayan disgustado, pero no vamos a bajar los brazos”.

Sobre las conversaciones que está teniendo con el club, Estévez comunicó que siente el respaldo de la entidad: “En estas situaciones de adversidad es cuando más cerca ha estado el club de nosotros. Esa unidad la tenemos en el vestuario y en el entorno. Hemos completado un lleno. Nos vamos todos muy jodidos a casa”, ha concluido.