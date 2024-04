Estévez se jugará el puesto en Alcorcón

La preocupación y el malestar se ha apoderado del entorno del C.D. Eldense tras la dura derrota frente al Albacete. Un golpe de realidad que parece haber puesto la guinda a dos meses que están siendo catastróficos en la entidad azulgrana, con un empate y seis derrotas en los últimos siete choques, que ha hecho pasar de once a tres puntos la distancia con el descenso a falta de seis jornadas.

Clasificatoriamente se habría firmado esta situación al comienzo del curso, pero con el equipo en caída libre y sin dar señales de lo que fue hasta la victoria contra el Villarreal B el pasado 2 de marzo, las alarmas se han encendido. Tras el pitido final ante los albaceteños, se vio el reflejo de ambas dinámicas, pese a que el Deportivo tiene tres puntos más en su casillero.

Los cerca de 900 aficionados desplazados desde la capital manchega apenas se movieron del Nuevo Pepico Amat para celebrar con los suyos una victoria que puede ser diferencial a final de curso, mientras que en la parroquia local apenas se quedó para hacer la palmada colectiva de cada partido como suele ser habitual.

En medio de todos los jugadores, se erguía la figura de Fernando Estévez, el capitán del barco, que ahora mismo navega a la deriva hacia el descenso a 1ª RFEF. El técnico granadino reconoció que algo no están haciendo bien para llevar esa racha sin ganar: “Lo que ha pesado es lo que se habló del play off porque quizás nos hemos relajado, incluido yo. Siempre he marcado ese objetivo, ahora tenemos todos una percepción más ajustada a la realidad, tenemos seis finales para conseguir el objetivo que lo tenemos cerca”, añadía el andaluz.

Y es que en las últimas horas corre el rumor de que Dani Ponz, actual entrenador del Unionistas de Salamanca y que ya pasó por la entidad de Elda en 2017, podría reemplazarlo de cara al tramo final de liga. Desde la directiva se le dará un voto de confianza a Estévez, un ultimátum que pasa por ganar el próximo domingo en Alcorcón (16:15 horas).

Dani Ponz durante su etapa en el Eldense en la temporada 17-18 / C.D. Eldense

Desde la llegada de la actual directiva con Pascual Pérez a la cabeza, nunca se ha echado a un entrenador: ni a Santi Rico tras lograr el ascenso a 2ª RFEF, ni a José Juan Romero, el cual logró ascender a 1ª RFEF, ni mucho menos a Estévez, que llevó al equipo al fútbol profesional y que pasa por el momento más delicado de su etapa como deportivista. Pero el fútbol no tiene memoria y los resultados son los que dictaminan la continuidad de un entrenador.

¿Por qué se ha caído el equipo?

La situación parece no tener una explicación lógica, y más viendo que son los mismos futbolistas que hace unos meses parecían que iban a lograr la permanencia con holgura. Pero en el fútbol hay muchas cosas inexplicables, y el rendimiento de los azulgranas parece haberse atascado sin nadie que dé un paso al frente para revertir la dinámica.

La sangría goleadora sigue sin resolverse, con una media de dos goles recibidos en los últimos siete partidos, el equipo parece una sombra de lo que era hace unos meses. En ese sentido, el puesto bajo los palos sigue siendo un dolor de cabeza para el cuerpo técnico, con seis rotaciones en lo que llevamos de curso.

Cuando parecía que Aceves se asentaba en la meta eldense, la goleada en Eibar y la imposibilidad de jugar ante el Valladolid por la cláusula del miedo hizo que Vallejo supliera su baja en un primer momento y posteriormente Mackay fuera el elegido. Pese al buen hacer de Guille e Ian, las sensaciones no cambian y desde el pasado 15 de marzo en el empate contra el Cartagena el equipo no logra dejar la portería a cero durante los 90 minutos.

El otro gran problema ha sido el bajón futbolístico de algunos jugadores, que parecían irremplazables durante la primera vuelta y que en muchos partidos son una sombra del nivel que mostraron. En ese sentido, se echa en falta la aportación goleadora de los delanteros, ya que no se ha marcado ningún gol en los últimos tres encuentros y la falta de contundencia arriba empieza a ser una losa para el equipo.

“Hemos tenido problemas arriba, no hay ningún delantero que no haya pasado por problemas físicos, nos tienen que dar porque son los mismos que en la primera vuelta e hicieron los goles que hicieron. Tocará reajustar al equipo, son jugadores que han demostrado que tienen gol, tienen capacidad para esta categoría y habrá que afilar el hacha para dar con la tecla”, comentaba Estévez con respecto a la falta de gol.

Por último, está faltando esa suerte que depende del azar, tal y como suele comentar el técnico azulgrana, sobre todo desde el punto de vista del arbitraje. Cualquier acción dudosa siempre cae del mismo lado en las últimas semanas. Todavía sigue en la retina el inexplicable gol anulado a David Timor en Valladolid o el polémico gol a Juanto en Santander. Cualquier acción dudosa como el gol del Albacete tiende más a caer siempre del mismo lado, cada vez que hay una intervención del VAR se empieza a temblar en Elda.