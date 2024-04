Marc Mateu: "Se generaron unas expectativas sobre el equipo que no eran reales"

Marc Mateu ha comparecido ante los medios asistentes a la rueda de prensa previa a la jornada 36 de la Liga Hypermotion para lanzar un mensaje de tranquilidad y serenidad a pesar de encontrarse en el momento más crítico de la temporada.

Tras caer derrotados en el último choque frente al Albacete, el club azulgrana tan solo ha podido sumar un punto en los últimos siete encuentros. "No solo nos ha afectado la derrota del domingo, nos ha afectado las cinco seguidas que llevamos, la última más dolorosa por el golaveraje, pero estamos bien a pesar de los goles que llevamos", ha reconocido el centrocampista valenciano.

Mateu ha querido transmitir calma "a pesar de la situación" y asegurar que el equipo no pierde la concentración en el encuentro trascendental que disputarán el próximo domingo (16:15 horas) en el estadio Santo Domingo de Alcorcón.

En referencia al cuadro de Mehdi Nafti, el jugador de Estévez ha reconocido que espera "un encuentro de mucho ritmo, de más juego directo que elaborado" condicionado por la necesidad de puntuar en la que se encuentran ambos equipos. "Nos jugamos la vida los dos, media permanencia", ha explicado Marc Mateu.

Sobre la mala dinámica del Eldense, el centrocampista que la situación en la que se encuentran ahora mismo no es anormal para la realidad de un recién ascendido: "Se generaron unas expectativas que no eran reales, aunque tampoco hacía falta que nos lleváramos el palo tan fuerte que nos estamos llevando y que nos ha puesto en el sitio".

Disfrutar del reto por la permanencia

El 23 de los azulgranas ha argumentado estar luchando todavía por la permanencia porque "no es lo mismo venir de abajo hacia arriba que de arriba hacia abajo, ahora ya no hay margen y no tendría sentido que alguien estuviera relajado".

El ex de Huesca, Castellón y Levante, entre otros, se ha dirigido a los jugadores más jóvenes de la plantilla aprovechando la experiencia que ostenta en la Segunda División. "Es bonito pelear por esto, que no es fácil, pero creo que te curte mucho más pelear en la zona baja de la tabla que por parte alta de la clasificación", ha apuntado Marc Mateu.

El veterano centrocampista ha añadido que los partidos restantes se caracterizan por ser esa clase de encuentros en los que "aprendes a sufrir y a disfrutar los partidos desde el sufrimiento", pero a su vez, también ha defendido que para salvar esta situación todos deben "aportar su parte de responsabilidad".

Partido amistoso frente al Johor DT de Malasia

Los jugadores de Fernando Estévez, según ha comunicado el club azulgrana a través de redes sociales, disputaron ayer un partido de entrenamiento frente al Johor DT, equipo ganador de la Superliga de Malasia, la más importante del país, en su última edición.

El enfrentamiento se ha saldado con un 2-0 favorable para el conjunto local con goles de Joel Jorquera y Marc Doue. Precisamente dos de los jugadores que menos peso están teniendo en el esquema del técnico granadino en la vigente temporada y que, por el momento, todavía no han estrenado su casillero goleador en liga.