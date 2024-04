«Si el Eldense cree que debe cesarme, no hay más que decir»

Siete semanas sin ganar, cinco derrotas seguidas y solo tres puntos por encima de la zona de descenso. Tres condiciones que han llevado al entrenador milagro del Eldense, Fernando Estévez, a tener un ultimátum encima de la mesa: o gana en Alcorcón o pierde su trabajo. Al técnico no le sorprende la situación, pero sí que le molesta que no se haya ido de cara con él en el momento en el que se empezó a valorar muy seriamente su destitución tras perder con el Albacete en el Nuevo Pepico Amat hace seis días.

«No voy a negar que el domingo, después de la derrota, fue un día jodido porque perder siempre duele. Tampoco voy a ocultar que los acontecimientos del lunes te dejan un poco tocado», explicó el preparador del Deportivo a propósito de su estado de ánimo antes del desplazamiento a Alcorcón, donde, además de los tres puntos, se juega el puesto tras conocerse los contactos de la entidad con su hipotético relevo en el banquillo azulgrana a comienzos de semana.

Si después de una mala racha el club entiende que tiene que prescindir de mí, no hay más que especular»

Al granadino le molestó que se filtrara el ultimátum que pesa sobre él y la conversación de la dirección deportiva con quien sería su sustituto. «No me he sentido menospreciado porque soy consciente de que cuando no ganas, en esta profesión, el cese forma parte de este deporte y del riesgo que implica ser entrenador, pero yo siempre he sido claro, soy transparente, voy de frente, a veces en exceso y, por eso, la no claridad en el trato me afectó», aclaró con respecto a los frentes abiertos por la secretaría técnica para su posible remplazo. «Si después de una mala racha el club entiende que tiene que prescindir de mí, no hay más que especular», indicó resignado el entrenador que devolvió al Eldense al fútbol profesional seis décadas después.

Cariño para todos, menos...

Sin eludir ninguna cuestión sobre su futuro, el granadino trató de focalizar el interés de su comparecencia en lo importante para él: el duelo liguero en Santo Domingo correspondiente a la jornada 37 en Segunda División. «Quedan seis partidos y es verdad que nuestra inercia ahora es negativa y que eso te hace llegar al partido con unas sensaciones que no son las mejores, pero es verdad que esa inercia se cambia con una victoria. En cuanto la conseguimos lo veremos todo de otra forma», reivindicó Estévez.

Estoy agradecido a toda la plantilla, a la afición, a los directivos y a Pascual Pérez, que es por quien hoy sigo aquí»

«Veo al equipo entrenando bien y con ganas. Y yo me siento muy agradecido a la ciudad, también a los jugadores, porque son unos profesionales mayúsculos, por supuesto a Pascual (Pérez) porque él (como propietario de la SAD azulgrana) es el que toma (en última instancia) la decisión de que yo continúe aquí hoy; también a los directivos y a la afición porque ha sido la semana en la que más gestos de gratitud y cariño he recibido de su parte», relata el técnico, que en la ola de agradecimientos no incluyó a Manu Guil, máximo responsable de la parcela deportiva. Preguntado por la ausencia del guiño al director técnico, el andaluz fue tajante: «he dicho lo que he dicho».

«A veces olvidamos que esta competición es una carrera a largo plazo y hay que valorarla en su conjunto. Ahora mismo tenemos siete equipos por debajo nosotros en la clasificación y estoy seguro de que el equipo va a dar un paso adelante para conseguir esos puntos que nos merecemos», recordó Estévez. «Si nos llevamos la victoria, veremos las cosas de otro color y afrontaremos el tramo final de otra forma».