Fernando Estévez: “Ha sido la semana más dura de mi carrera”

Después del empate en Alcorcón era momento de escuchar a un Estévez que llegaba con la duda de si sería su último partido como azulgrana. No se perdió, pero tampoco se ganó, y ahora mismo su futuro sigue en el aire. Sobre ese asunto, el entrenador no quiso valorar su situación: “No sé qué pasará, vivimos en presente y dándolo todo y no falta trabajo. Hoy era complicado sumar aquí y estoy contento por el comportamiento de los jugadores y las sensaciones. Llevo 21 años entrenando y ha sido la semana más dura de mi carrera, la semana que viene se verá”.

También agradeció el cariño de la parroquia eldense, la cual coreó su nombre durante el final del partido y apoyó al andaluz en todo momento: “Me voy con una sensación dulce, con el apoyo y la sensación del respaldo interno del de siempre (Pascual Pérez), también agradecer a los futbolistas que hoy han dado un paso al frente”.

Con respecto al partido, el técnico valoró positivamente el punto: “Es importante romper una mala dinámica, viene acompañado de un resultado partido cerrado, con expectativa de gol parecida, en el tramo final hemos sido mejores pero el empate ha sido justo. Considero el punto positivo contra un equipo con dinámica positiva y acercarnos a la permanencia”.

“Trato de sacar el rendimiento al equipo, sacar la máxima mordiente, me gustaría tener más alternativas pero las lesiones condicionan. Sin excusa, no es algo que deba hacer yo, el empate es justo, se ha dado un paso al frente, con buenas sensaciones y estamos cerca del objetivo”, reconocía Estévez sobre la falta de gol que viene lastrando al equipo en las últimas fechas.

Por último, sobre el calendario que tiene por delante, mencionaba que será muy complicado: “Los rivales son todos complejos, tenemos el objetivo cerca, teniendo el rendimiento del equipo, no vamos sobrados, pero hoy hemos competido muy bien y a este nivel lo normal es que sigamos sumando”.

En los próximos días se conocerá su continuidad, pero la dirección deportiva mantiene la idea de que se debe buscar otro entrenador para lograr la permanencia. Estévez cuenta con la baza del presidente y dueño del club, Pascual Pérez, pero no es seguro si el pobre empate ante el conjunto alfarero será suficiente para garantizar su continuidad una semana más.