Elche y Eldense: confianza ciega

No está siendo un año sencillo para Sebastián Beccacece y Fernando Estévez, entrenadores de Elche y Eldense, los dos clubes de la provincia en Segunda División. Nadie dijo que fuera a serlo. Ambos afrontaban la campaña con la confianza plena por parte de sus clubes debido a sus respectivos trabajos del curso anterior. El andaluz había devuelto al Deportivo a la categoría de plata tras seis décadas de ausencia. El argentino había maquillado un descenso penoso en Primera.

Ambos, técnicos con personalidad, afrontan las últimas jornadas de competición jugándose los respectivos objetivos de sus equipos. Ha habido vaivenes, momentos de euforia y de decepción. Queda lo decisivo. Lo mejor, dirían algunos. O lo peor, si las cosas van mal. Sea como fuere y tras el culebrón en el Pepico Amat de las dos últimas semanas, una cosa parece clara: Elche y Eldense se van a jugar sus temporadas con sus dos entrenadores.

Tanto Beccacece como Estévez han tenido momentos, a lo largo, del año, en los que han estado más fuera que dentro de Elche y Eldense, debido a los resultados adversos. A los dos les ha salvado, en gran parte, la confianza extrema que los propietarios de cada entidad, Christian Bragarnik y Pascual Pérez, han depositado en ellos.

Beccacece lanzó un ultimátum tras perder en Gijón (4 de octubre, jornada 9) cuando su Elche no terminaba de arrancar. Dijo que si no se ganaba el siguiente partido, frente al Andorra en casa, no merecía la pena seguir. El vestuario le respaldaba pese a las dudas en su método, que llegaban sobre todo por la dificultad a la hora de asimilar todos sus conceptos tácticos. Requerían de más tiempo.

Reacción franjiverde

Y lo tuvo porque así lo quiso la plantilla, que no dejó tirado a su entrenador. Los franjiverdes jugaron un gran primer tiempo en el Martínez Valero, aunque llegaron empatados al tramo final de aquel duelo. Un gol del recientemente lesionado Borja Garcés sobre la bocina salvó a Beccacece, al menos de no tener que desdecirse. El único tanto de Garcés en toda la temporada, por cierto.

Sebastián Beccacece, preocupado, en su zona técnica. / Matías Segarra

El Elche mejoró, gustó y se ubicó en la parte alta de la tabla. Incluso llegó a pisar zona de ascenso directo y a dar la sensación de ir como un tiro hacia Primera División. El frenazo del último mes ha dejado a los ilicitanos en la pelea, aunque con las dos primeras plazas a una distancia preocupante. Las dudas en el entorno han regresado. No así en la zona noble del Martínez Valero. La confianza en Beccacece es máxima, para el presente y para el futuro.

Crisis azulgrana

En el caso del Eldense y de Estévez la preocupación ha tardado en aparecer, pero ha acabado llegando a un club que abrochó el ascenso a finales de junio y que tuvo que organizar el curso a marchas forzadas. Pese a ello y a su categoría de novato, el inicio no fue ni mucho menos malo. Incluso la sensación siempre fue que los alicantinos estaban sumando menos puntos de los merecidos.

Las rachas han ido yendo y viniendo. La mejor ubicó al Eldense aparentemente muy lejos del descenso y muy cerca del «play-off» de ascenso. En la jornada 29 los azulgranas sumaban 41 puntos, con 11 de renta sobre la Primera RFEF y a solo cuatro del sueño de pelear por Primera.

Desde entonces el equipo se ha caído. Y Estévez casi se queda en el camino. Tras haber sumado 2 puntos de 24 posibles el descenso ya solo queda a dos peldaños de distancia. El técnico perdió la confianza de la dirección deportiva, decidida a su destitución y con sustituto cerrado hace una semana. En ese momento apareció la figura presidencial de Pascual Pérez para imponer su ley. Confianza ciega en Estévez, primero para darle una supuesta última oportunidad en Alcorcón y luego para ratificarlo hasta final de temporada.

Fernando Estévez da órdenes desde la banda del Pepico Amat. / Matías Segarra

Dos modos similares de confiar en sus entrenadores esperan los resultados de estas últimas cinco jornadas en Segunda División para descubrir si ha merecido la pena o no. Elche y Eldense se juegan sus objetivos en mayo y junio. Y lo hacen con sus entrenadores. Aquellos que se ganaron la plaza por su trabajo y que la han mantenido pese a adversidades, opiniones y derrotas.