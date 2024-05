Estévez: «Ahora me toca devolver la confianza que ha depositado el club en mí»

Fernando Estévez, técnico del Eldense, se mostró «muy agradecido» por la confianza que le dio el presidente de la entidad ratificándolo hasta final de temporada pese a los irregulares resultados de los últimos meses. «Estoy muy agradecido con el club por haber apostado por mi continuidad y ahora toca devolver esa confianza», señaló el preparador del conjunto azulgrana, que este domingo afronta un encuentro de alta exigencia ante el Leganés en el Nuevo Pepico Amat: «Es un autentico partidazo, las expectativas son altas, se enfrentan dos buenos equipos y en este caso, tenemos la fortuna de jugar en casa. Ambos equipos llegamos con necesidad aunque con objetivos distintos».

El preparador del Eldense defendió a su plantilla y se mostró convencido de su trabajo. «Parece que los 43 puntos que tenemos los había conseguido otro equipo y eso que ha ganado este mismo equipo y estos jugadores son los que lo van a perder. Somos los mismos jugadores, somos el mismo cuerpo técnico y jugamos de la misma manera, sabemos lo complicada que esta categoría y vivimos en la realidad de la misma. No hay que hacer cuentas. Esta última jornada todos los que estábamos abajo hemos sumado. Quedan cinco finales y tres de ellas son en casa, por lo que tenemos una ligera ventaja. Además, el equipo sabe bien lo que se juega»». Estévez se espera este domingo «un partido muy cerrado con un equipo que concede muy poco. Va a mostrar un alto nivel competitivo, pero nos centraremos en cortar esa dinámica negativa que llevamos». Por último, el técnico está muy agradecido con la afición: «Están en los momentos de bonanza, pero también en los duros. Elda merece continuar una temporada más en Segunda División por lo que no me cabe duda de que el domingo la gente va a responder y superaremos los 5.000». Encuentro fundamental del Eldense en su lucha por la permanencia.