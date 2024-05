Estévez: “Se rompió una regla, se me mantuvo y estoy agradecido”

Tras la balsámica victoria en Burgos, Fernando Estévez compareció en rueda de prensa, donde se le notó que se había quitado un peso de encima tras la racha de nueve partidos sin ganar.

El míster estuvo cuestionado semanas atrás ante la mala racha de resultados que acarreaban, que le había acercado a la zona roja: “Agradecer a la ciudad de Elda, a Pascual por tomar una decisión difícil, al cuerpo técnico y a los creyentes. Rompiendo una regla después de una mala racha, creo que la victoria es justa. También a la afición del Burgos que pese a que sido un partido tenso han sido amables”.

El granadino remarcó la importancia de los tres puntos y reencontrarse con los tres puntos después, sumado a que nadie había ganado en El Plantío: “Nos tocó la semana pasada la cara cruel del fútbol, hemos hecho una primera parte perfecta, que está donde está por méritos propios y hemos ganado donde nadie había ganado, merecida por el varapalo porque nos hemos merecido más. Hemos tenido esa pequeña dosis de fortuna tras 60 minutos hemos aguantado”.

“Cada punto es oro, hemos adaptado expectativas después de desajustar la percepción de la realidad, hay que darle mérito, lo que puedo prometer es que estos jugadores creen”, reconoció cuando se le preguntó por el tramo final que le espera al equipo.

Sobre la posible falta sobre David Timor en el gol del Burgos no quiso meterse en polémicas: “Ha tocado acatar la decisión, es un elemento más del juego hemos tenido decisiones controvertidas, felicitar el arbitraje por calmar los momentos de tensión y no opino sobre los árbitros”.

“No me gusta destacar a nadie en particular, Marc es un lateral reconvertido por las carencias que hemos tenido. Poloni también ha hecho lo mismo, no quiero particularizar a nadie porque es una victoria del equipo”, comentó cuando se le preguntó por el gran partido de Marc Mateu.

También mencionó que el primer gol de penalti no ha condicionado para sentirse superiores en el encuentro: “No porque luego hemos empatado, quizás hemos sacado lo futbolístico que depende de la fe y la convicción. El penalti me ha parecido claro, hemos sorprendido con el cambio de estructura y de ahí ha llegado esa acción. Tiene un trabajo detrás y los tres puntos que por encima de ser importantes refuerzan el trabajo de los chicos”.

“Nostalgia, venir a Burgos fue una decisión difícil porque renuncié a muchas cosas, porque pusimos la primera piedra, gracias por las muestras de cariño. Ha sido muy bonito, siempre me alegraré por ellos”, concluyó cuando se le preguntó por su etapa en el conjunto burgalés.