Diego González, cerca de volver al Eldense

El Club Deportivo Eldense sigue en su búsqueda de ir avanzando en la planificación deportiva del próximo curso, con el futuro de Fernando Estévez todavía en el aire, desde la dirección deportiva se sigue trabajando en sacar nombres para conformar el equipo de cara a la temporada 24/25. La piedra angular debe ser el entrenador, y a partir de ahí se trabajará de la mano para confeccionar la plantilla, aunque nombres como el de Víctor García y Nacho Quintana estén ya cerrados.

En cuanto a la defensa, tres de los cuatro centrales de esta temporada finalizan su vinculación con el club el próximo 30 de junio, como es el caso de Carlos Hernández, Íñigo Piña y Nacho Monsalve. El único que seguirá si no llega una oferta suculenta de otro club es el bosnio Dario Đumić, el cual termina contrato en 2025. Su rendimiento ha cumplido las expectativas y si no llega un club dispuesto a rascarse el bolsillo, el central continuará en la ciudad una temporada más.

A la espera de saber si el club llegará a un acuerdo de renovación con alguno de los que finalizan su etapa en la entidad alicantina, el nombre que ha aparecido en las últimas horas es el de Diego González, zaguero de 25 años que ya estuvo la temporada del ascenso a Segunda División en el conjunto alicantino.

El de Villarreal llegó en la 22/23 cedido junto a Manu Nieto procedentes del Andorra, aquella temporada fue uno de los fijos para Estévez, con 41 partidos disputados. Empezó como central, pero la lesión de Álex Martínez lo trasladó al lateral izquierdo, donde también ofreció un buen rendimiento en el tramo final de curso, logrando finalmente el ascenso de categoría. Esa versatilidad para alternar el eje de la zaga con el lateral zurdo, sumado al descenso del Andorra a 1ª RFEF, ha hecho que tanto el interés del club como del futbolista sea el de reencontrar sus caminos.

El curso pasado en Andorra no se llegó a asentar en la defensa, empezando de más a menos y volviendo a ser importante en el tramo final tras la llegada de Ferran Costa al banquillo tricolor. Pese a ello, no pudieron evitar el descenso a la tercera categoría del fútbol nacional, por lo que el castellonense no vería con malos ojos seguir en la Liga Hypermotion de la mano del club en el que mejor rendimiento ha ofrecido. En total llegó a disputar 23 partidos, de los cuales 21 fueron de inicio.

Jugadores del Eldense antes del partido contra el Andorra esta temporada con Manu Nieto y Diego González / LOF

En el caso de que Estévez siguiera al frente del banquillo azulgrana recibiría su ‘ok’ para que Diego recalara en las filas azulgranas, ya que es un perfil que gusta al granadino. Pero el tiempo sigue pasando, y cuando se pensaba que el tema del entrenador estaría resuelto la semana pasada la demora y las dudas son cada vez mayores en el entorno de Elda, donde la esperanza para que siga la figura con la que se ha logrado el ascenso y la permanencia en Segunda sigue siendo latente.