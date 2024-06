Un desacuerdo en el ayuntamiento amenaza con la venta del Eldense

Cuando todo parecía de color de rosas en el C.D. Eldense, después de una temporada en la que se logró el objetivo de los 50 puntos, con la séptima campaña de su historia en Segunda División en el horizonte y con la ciudad más volcada que nunca con ‘su’ Deportivo, vuelven a aparecer los fantasmas de la salida de Pascual Pérez de la entidad.

Tras celebrar el 2 de junio la permanencia al concluir el partido frente al Sporting de Gijón, el problema que se antojaba era saber si en la siguiente semana Fernando Estévez seguiría al frente del banquillo la próxima campaña. Con el paso de los días y las semanas, el silencio del club sobre la continuidad de Estévez empieza a ser cada vez más inquietante, y es que el asunto es más grande de lo que se antojaba.

El detonante ha sido la falta de acuerdo en el ayuntamiento, que no está cumpliendo con los pagos que se exigía desde el Eldense. Tras el ascenso a Segunda División, el club asumió los costes que exigía LaLiga en el Nuevo Pepico Amat para adaptarlo a la categoría, con focos de luz nuevos, accesos adecuados, videomarcadores e incluso conseguir la licencia de apertura del recinto, que hasta entonces no tenía.

Dos millones que asumió la entidad de su bolsillo pese a que el recinto sea propiedad del ayuntamiento. Desde el consistorio se acordó pagar 1,2 millones en forma de patrocinio bajo el lema “Elda te deja huella”, repartidos en dos temporadas. Pero se pactó también que a final de temporada se pagaría la mitad de los costes de las reformas en el estadio, un pago de un millón de euros más IVA que no han llegado y que ha sido el detonante para que Pascual vuelva a plantearse la venta del Eldense. Desde la entidad se trata de una cantidad que necesitan presentar en LaLiga antes del final de mes para poder tener más masa salarial la próxima temporada.

El enésimo lío político que llega tras la abstención de los dos concejales de VOX a la propuesta del alcalde Rubén Alfaro. La propuesta debía salir por unanimidad, con el voto favorable de los 25 concejales, pero el regidor no está por la labor de enfrentarse a los dos concejales que se han abstenido.

Uno de los asuntos que más han sorprendido desde el club es que el ayuntamiento haya inscrito como patrimonio propio los dos millones de euros invertidos en las reformas del estadio cuando viniendo de una empresa privada y cuando no logran ponerse de acuerdo para pagar su parte correspondiente.

Terribles consecuencias

Ante la situación, el club se plantea seriamente la próxima semana no inscribirse en LaLiga por lo que supondría una sanción con el correspondiente descenso de categoría. La base del Eldense también se vería afectada, vería como todos los equipos de categorías inferiores desaparecen ante el panorama que se plantea en el club.

Una amenaza muy seria tras las palabras de Pascual Pérez a través de su cuenta particular de Facebook a la respuesta de un aficionado que agradeció su implicación: “Gracias por tus palabras, solo he pretendido ayudar a mi pueblo en todo lo que he podido sin ningún ánimo de lucro, jamás he cobrado un euro, solo ayudar y ver a mi club en el fútbol profesional y esos niños reír cada 15 días en el Pepico. Pero mi salud ha dicho basta. Te agradezco tus palabras de todo corazón”.

Comentario del propietrario del Eldense en su cuenta de Facebook / Facebook

Cabe recordar que al comienzo del campeonato ya estuvo cerca de marcharse de la entidad ante sus problemas de salud, donde el club llegó incluso a lanzar un comunicado anunciando su salida. Ahora con la temporada por diseñar y con un panorama abierto a cualquier posible desenlace, la salida del empresario del Eldense parece más cerca que nunca.