Pedro Capó pone fin a su etapa en el Eldense

Cuando todo apuntaba a que tras las fiestas de Moros y Cristianos en Elda el protagonismo en la ciudad volvería a focalizarlo el Deportivo Eldense, las aguas en el club siguen tranquilas, al menos de cara hacía fuera. Casi tres semanas después de la conclusión del campeonato liguero, la entidad no ha comunicado si Fernando Estévez seguirá al cargo del banquillo azulgrana.

La demora empieza a inquietar al entorno eldense, ya que el tiempo sigue pasando y todavía no se sabe quién será el comandante del barco la próxima temporada en Segunda División. Tan sólo Elche y Sporting en Segunda División tampoco tienen entrenador a estas alturas. Pese a ello, la dirección deportiva sigue trabajando a instancias de lo que se decida con Estévez, planificando la plantilla del próximo curso.

Tras comunicar a Álex Martínez que no seguirá, otro de los pesos pesados del vestuario que ya sabe que no continuará es Pedro Capó. El balear y capitán del equipo pondrá fin así a su etapa como azulgrana a sus 33 años y un cariño imborrable en los aficionados. Llegó libre procedente del Sabadell a finales del mercado estival de 2021 para lograr el ascenso a Primera RFEF y con el paso de las temporadas se fue afianzando en el vestuario. El de Mahón terminaba contrato este mes y desde el club no cuentan con prolongarlo.

Tres temporadas, dos ascensos y 92 partidos después, Capó y el Deportivo separarán sus caminos. Esta última temporada ha disputado un total de 31 encuentros entre liga y Copa, donde llegó incluso a anotar un gol (en Miranda de Ebro) aportando músculo al centro del campo y saliendo como revulsivo en la mayoría de los partidos. Un seguro de vida dentro del césped y un líder dentro del vestuario, ese es el resumen de la trayectoria del centrocampista por su paso en Elda.

Así las cosas, el equipo pierde a dos capitanes esta temporada como han sido Álex Martínez y Pedro Capó, a la espera de saber qué ocurrirá con el futuro de Guille Vallejo. El guardameta burgalés es el último futbolista que queda de la temporada 21/22, donde se logró el ascenso a Primera RFEF en aquella final frente al Sestao River.

Soberón, cerca de fichar por el Zaragoza

Otro de los movimientos que parece que se hará oficial en los próximos días es la salida de Mario Soberón al Real Zaragoza, tal y como adelantaba “Aragón Deporte”. El futbolista concluía su vinculación con el club alicantino el próximo 30 de junio y desde hace varios meses tenía claro que su destino la próxima campaña estaba lejos de Elda. Pese al interés del Eldense por renovar su vinculación, el delantero se marchará si nada se tuerce a tierras mañas, pese al interés de equipos como el Racing de Santander o el Tenerife.

El de Unquera llegó hace dos veranos al Deportivo tras una buena campaña en la SD. Logroñés de Primera RFEF. Logró el ascenso a Segunda División el pasado curso y la entidad apostó por él para que debutara en la categoría de plata del fútbol español. Los números avalan su buen hacer desde su llegada, con 23 goles en dos temporadas, nueve de ellos este año. Su buen registro goleador despertó el interés de equipos con aspiraciones altas de la categoría, y a sus 27 años pondrá fin a su etapa en el Eldense.