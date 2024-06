Estévez: “Tenéis un deportivista más de corazón”

Emocionante, conmovedora y sincera despedida protagonizó Fernando Estévez en su última comparecencia como entrenador del Club Deportivo Eldense. El granadino habló durante 20 minutos en un acto en el que, como ocurrió con Pedro Capó, tampoco se permitieron preguntas de los medios de comunicación.

El técnico empezó reconociendo estar nervioso ante los numerosos presentes que había en la sala de prensa del Nuevo Pepico Amat, antes de leer una despedida “con una carga muy emotiva” y llena de agradecimientos.

Empezó aclarando que se reunió con el club en dos ocasiones, la primera el 4 de junio y la segunda la del pasado domingo. En ambas no hubo ninguna negociación económica y la decisión no ha sido de índole monetaria.

Tras dicha aclaración, empezó su comparecencia agradeciendo en primer lugar a Pascual Pérez, presidente del club y a su junta directiva: “Por darme una oportunidad profesional y el apoyo de cada uno de ellos. Desde la última reunión, donde las muestras de afecto y alguna lágrima sentí esa decisión. Gracias por la honestidad y el sentimiento y honorabilidad en ese duro momento”.

También se acordó de los trabajadores del club y a su cuerpo técnico, del que ha comentado que no ha tenido ningún reproche o alguna crítica que no haya sido positiva, en especial a su segundo Antonio Castaño: “Sin ti nada habría sido posible, porque valores como la lealtad se personifica a través de los hechos, y tú lo has demostrado”.

“No se me va a olvidar la semana cuando viajamos a Alcorcón, cada vez que hablamos, cada vez que teníais alguna intervención hacia mi sentía que estabais en la causa. Convencidos de que íbamos a sacar aquel matchball, después del empate a cero estaba convencido de que lo íbamos a conseguir, juntos hasta el final. Cuando te tocan el corazón siempre queda grabado”, comentó sobre varios personales del club.

Por otro lado, también se acordó de los medios de comunicación: “A la prensa libre cubriendo la información del equipo, sin depender la edad y el medio. Como habéis transmitido, me llevo el afecto y el cariño. Cuando se percibe ese cariño se devuelve”.

Otro agradecimiento fue hacia sus futbolistas, donde remarcó el mensaje de que han sido los principales responsables del crecimiento del club en los últimos años. Ha recalcado que el vestuario siempre ha sido un búnker y que jamás han salido en público a criticar por muchos que apretaran los resultados. Guille Vallejo, Pedro Capó y Sergio Ortuño han sido los jugadores que han estado presentes en la despedida.

También se acordó de su familia y todas las personas que han estado apoyándolo en la decisión profesional que tomó cuando inició como entrenador.

No se olvidó de la hinchada azulgrana, mencionando que, según él, no ha hecho méritos para recibir tanto respeto y cariño: “Me voy orgulloso y con la cabeza alta porque la alegría estos años se ha multiplicado, sin el aliento habría sido imposible”.

“Ahora nadie se avergüenza de un pasaje italiano reciente, sino que exhibimos orgullosos el escudo centenario del Eldense por toda España. Orgulloso de exhibir el respeto que el fútbol nos había quitado. Ahora todos llevan la camiseta del deportivo. Muchos habéis puesto las manos en la palmada, hay amores que te pasan por encima quedan para siempre”, mencionó sobre lo que significa ser del Deportivo.

Por último, pidió que se siguiera manteniendo viva la llama del Eldense: “Esto no se puede dejar morir, disfrutar, aprovechar del momento y apoyar a los futbolistas y el cuerpo técnico que llegue. Lo que hemos construido entre todos, que no lo destruya nadie. Tenéis un deportivista más de corazón y de corazón, ¡Aúpa Deportivo!"

Baño de masas tras la comparecencia

Después de la despedida, alrededor de 150 aficionados que esperaban en la puerta del Nuevo Pepico Amat vitorearon su nombre en varias ocasiones. El granadino se despidió uno a uno de todos los presentes, emocionándose en diversas ocasiones y haciendo llorar a más de un presente. Ese es el legado que deja en Elda, una ciudad que reconoce el buen hacer del que ha sido el capitán del barco hacia el fútbol profesional casi 60 años después.

Varios aficionados se han acercado a despedir a Estévez / Jesús Cruces

Posteriormente, también habló para los medios de comunicación a las puertas del feudo local. Ahí recalcó que su no continuidad no tiene que ver con una cuestión monetaria, que pese a la reunión del día 4 de junio el club le pide solucionar el tema del ayuntamiento y que entiende perfectamente la decisión de la entidad. “Estoy más agradecido que resentido y con la cabeza alta del trabajo que hemos realizado y contento por salir como lo hemos hecho”, añadió.

El granadino reconoció que no sabía si el club prescindiría de él antes de terminar la temporada: “mi único objetivo era el de salvar al equipo”.

Tampoco se cerró la puerta a una posible vuelta en un futuro: “De los sitios en los que sales bien siempre tienes esa ilusión de poder volver. A partir de ahora voy a estar pendiente de que gane el Deportivo cada semana”.