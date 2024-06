Dani Ponz: "Mi objetivo va a ser ganar todos los partidos"

Tras hacerse oficial el pasado martes el fichaje de Dani Ponz, el valenciano ha sido presentado en su segunda etapa como entrenador del Eldense, donde ha agradecido la confianza del club, en especial a Pascual Pérez y ha expresado su felicidad por estar en el conjunto alicantino: "Viendo siempre al deportivo y creciendo de forma paralela. Agradecer el trabajo del cuerpo técnico encabezado por Fernando donde se lograron los dos objetivos, ha sido un trabajo excepcional. Las pocas veces que he podido tratar con él ha sido extraordinario".

"Ha habido plantillas buenísimas que han dado un gran rendimiento y la verdad es que el tema de la afición es increíble como ha despertado y como impregna el día a día de la ciudad. La sinergia que se ha creado tanto en casa como fuera ha sido el remate de un objetivo que iba bien encaminado. Contento, ilusionado y con una ambición tremenda y gracias por el recibimiento de todos con una gran satisfacción", ha añadido el nuevo entrenador.

¿Qué has sentido tras volver a entrar al Pepico?

La verdad es que ha sido un sentimiento como si no hubiese pasado el tiempo porque era un contexto conocido por mí. Recuerdo aquel año tan duro después de la época tan difícil donde era muy complicado traer gente que confiara en el proyecto. Pero luego sí que he sentido el cambio tan grande en la estructura del club, a nivel de instalaciones pero sobre todo a nivel de palpación de fútbol profesional, que desprende ilusión y alegría y lo que somos nosotros, ambición y que ha sido la bandera del deportivo y la nuestra personal, creer que no hay límites y que solo está las ganas de crecer y mejorar.

¿Qué objetivo te marcas?

El objetivo va a ser un poco como en Unionistas, mi objetivo va a ser ganar todos los partidos. Se reían y me decían si iba a acabar la temporada, de 14 ganamos 9. Soy un competidor nato y mi objetivo es ganarlo todo, los límites los ponemos nosotros. Yo dije que queríamos llegar lejos en la Copa y así fue. Si nos quedamos escudados en la dificultad de la categoría nos estamos limitando. Por qué no soñar y tener esa ambición.

Diferencias entre el Dani Ponz que llegó hace siete años

Mi forma de ser es la que es, competitiva y ganadora y no lo puedo cambiar. El paso del tiempo relativiza todo, pero a nivel de procesos hemos compaginado nuestra vida con otro tipo de trabajos. Mucho más claro, organizado y manejado muchos más registros. Después de trabajar 21 años de entrenador siempre verás cómo la metodología es más afinada.

¿Cómo recibiste la noticia?

Son muchos años de sacrificio de todos para llegar a esta posición. Con todas las ganas de aportar y sumar. En aquel famoso fin de semana entendí que tenía algún tipo de opción para venir, luego la cosa quedó separada hasta que se volvieron a poner en contacto conmigo.

Papel que tendrá en los futuros fichajes

En el mundo profesional entiendo que cada uno tiene que tener su trabajo, yo voy a estar para lo que necesite la dirección deportiva y mi confianza es total en ello. Los entrenadores están para filtrar jugadores o dar feedback, pero al final tiene que estar claro lo que tiene que hacer cada uno.

Equipos difíciles de batir

Tanto el Eldense como mis equipos son competitivos y difíciles de ganar en los duelos. Lo que hay que ver es ese estilo, hay un paralelismo que nos ha permitido juntar nuestros caminos. Vamos a aportar nuestro granito de arena y optimizando en función de la plantilla y los perfiles de jugadores que vayan llegando.

¿Cómo se puede mejorar el equipo y mejorar el legado de Estévez?

Después de su trabajo es lógica su despedida, celebré el gol contra el Castilla en mi casa con mi familia. El Eldense tiene un hueco en mi corazón muy grande porque estuve en la época complicada y traté de celebrarlo. Siempre pienso en cosas positivas para mejorar, lo primero es confeccionar una plantilla y después ver cómo podemos evolucionarlos de forma individual.

Cuerpo técnico

Aquí hay gente que ha trabajado a buen nivel, quedan varias vacantes como la de segundo entrenador. Queremos que la mayor parte continúe y tenemos buen feedback con todos los que estaban.

¿Has hablado con algún futbolista?

Conozco a varios de ellos pero el único ha sido con Iván Chapela. Pero habrá tiempo suficiente para tener todo tipo de reuniones e intercambiar opiniones.

Exigencia de la categoría

Se disfruta cuando juegas con los grandes equipos, es un reto. Mi forma de pensar ha sido siempre ambiciosa y mirando hacia delante.

Manu Guill agradeció el trabajo de Estévez

Junto al valenciano ha estado el director deportivo del club, Manu Guill, el cual ha recalcado que están muy contentos con la incorporación de su fichaje: "Es un entrenador que en las últimas temporadas lleva una trayectoria ascendente. Se ha ganado por méritos propios dar el paso al fútbol profesional. Las dos últimas temporadas han sido espectaculares porque el perfil de unionistas y conseguir lo que ha conseguido es algo excepcional. Podemos hacer una similitud entre el crecimiento de nuestro club y el de Dani como entrenador, son trayectorias paralelas, hace cuatro años estábamos en segunda y ahora nuestros caminos se han cruzado.Seguimos una línea continuista, es un entrenador que se adapta muy bien a todas las circunstancias y estamos encantados de que esté aquí".

También ha confirmado los amistosos frente al Sunderland, Tenerife y Cartagena a la espera de conocer dos fechas más. Sobre la renovación de Juanto ha reconocido que ha sido capital y que el club ha hecho un esfuerzo muy grande para que el yeclano se quedara. También ha añadido que en los próximos días "se anunciarán cosas que van a ilusionar".

Con respecto a la salida de Fernando Estévez, agradeció el trabajo del granadino pero que ya es historia del club, conocedores que ha sido una decisión un tanto impopular.

También habló sobre la salida de Toni Abad, aclarando que pese a que intentaron renovarlo no fue posible: "Como club no nos podemos reprochar nada porque hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano. Lo remplazaremos por otro buen futbolista". En cuanto a la marcha de Carlos Hernández si que admitió que fue por decisión del club. Por último, en cuanto a la portería ha dicho que deben darle una vuelta para ajustar los roles que quieren asumir, aunque la renovación de Ian Mackay es inminente.