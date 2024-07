El Eldense quiere reducir su plantilla

Tras dos semanas frenéticas en cuanto a movimientos, el Club Deportivo Eldense parece haberse tomado unos días de descanso. Tras la salida de Estévez y el anuncio de que Dani Ponz sería su recambio en el banquillo, el conjunto azulgrana empezó a anunciar llegadas y renovaciones. Concretamente cinco fichajes (Unai Ropero, Víctor García, Fran Gámez, Nacho Quintana y Simo Bouzaidi) y seis renovaciones (Juanto Ortuño, Ian Mackay, Jorquera, Álex Bernal, Nacho Monsalve e Íñigo Piña).

Unos movimientos, que sobre todo en el caso de los fichajes, estaban ya cerrados desde hace varios meses, ahora la hoja de ruta es ponerse en marcha con la pretemporada a la espera de ver qué futbolistas entran en los planes de Dani Ponz y a cuáles se les buscará una alternativa. El próximo lunes 8 de julio 24 futbolistas están citados en el Nuevo Pepico Amat para las correspondientes pruebas físicas y médicas.

A las renovaciones y los fichajes hay que sumar a los diez jugadores que tienen contrato en vigor, aunque en el caso de Sergio Ortuño e Iván Chapela, pretendientes no les faltan para marcharse y su futuro no está del todo claro que vaya a estar en Elda. Además, el club está a la espera de saber la decisión del central Nikola Sipcic, el cual saldrá del Tenerife en busca de protagonismo, algo que en el club alicantino podría tener tras cinco buenas campañas en la isla.

A ellos hay que sumar el regreso tras cesión de tres futbolistas: Andoni Zubiaurre, el cual se marchó al Mirandés en busca de minutos bajo los palos, aunque no llegó a debutar con los rojillos. Miguel Marí, el mediocentro alicantino recaló en las filas del Hércules, donde consiguió el ascenso a 1ª RFEF pero no tuvo el protagonismo esperado en la plantilla, yendo de más a menos con el paso de las jornadas. Mario Da Costa es el último que regresa a Elda tras su cesión primero en el Atlético de Madrid B y en el Lugo a partir de enero, el extremo izquierdo no dejó malas sensaciones, pero su lugar está muy cotizado con hombres como Chapela, Jorquera o Simo Bouzaidi.

En el caso de la portería se esperan movimientos, primero en forma de salida, ya sea Zubiaurre o Guille Vallejo, para traer un perfil más joven como ocurrió la temporada pasada con Álvaro Aceves. Hombres como Miguel Marí, Youness o Marco Doué parten como posibles salidas en este mercado estival si no convencen a Ponz. Y es que el club esta temporada quiere disminuir las 26 fichas que el curso pasado tenía en su plantilla, buscando dar más protagonismo a la cantera.

En ese sentido, Eldense B terminó en quinta posición dentro del Grupo Sur de la ‘Lliga Comunitat’, el sexto peldaño del fútbol nacional. Varios futbolistas como Martín Lillo, Carlos Manrique o Gabri Jimeno estuvieron trabajando en dinámica del primer equipo, incluso este último llegó a debutar en el tramo final contra el Tenerife. Desde la entidad dirigida por Pascual Pérez quieren darle mayor importancia a una cantera muy joven y que con el primer equipo en el fútbol profesional buscará ir agrandando pasos.

Toni Abad seguirá vistiendo de azulgrana, en Huesca

Por otro lado, el mercado de fichajes no para y otros equipos siguen anunciando llegadas. Tras la salida de Mario Soberón libre al Real Zaragoza, otro que tuvo propuesta de renovación por parte de la entidad alicantina y la rechazó fue Toni Abad. Tras varias semanas de negociaciones, el lateral valenciano se marcha también a tierras aragonesas, pero para vestir la elástica del Huesca las dos próximas temporadas. Movimiento llamativo viendo el gran nivel que había dado el valenciano no sólo en el Eldense, sino en toda la categoría, por lo que los oscenses se anotan un tanto importante.

Toni Abad posando en 'El Alcoraz' / S.D. Huesca

A Toni se puede unir otro de los que sonaban en la agenda azulgrana como es Diego González, donde desde la ciudad oscense apuntan que tendrían cerrado su fichaje para reforzar la defensa.