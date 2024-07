Dani Ponz empieza a impregnar su sello en el Eldense

La ‘era Dani Ponz’ ya es una realidad en el C.D. Eldense. La segunda etapa del entrenador valenciano al frente del conjunto alicantino no ha hecho más que empezar, pero durante estas semanas se empiezan a ver detalles e ideas que quiere reflejar en el equipo. La labor al frente del Deportivo no será una tarea fácil, será su debut en el fútbol profesional y el listón tras el paso de Fernando Estévez no está precisamente bajo.

Pese a ello, Ponz demostró el pasado domingo en el primer amistoso frente al Sunderland que tiene capacidad y medios para que el Eldense logre el objetivo, sin perder de perspectiva que el proyecto de cara a esta campaña tiene que terminar de construirse. En su presentación ya dejó claro que la mentalidad que tiene es la de ganar todos los partidos y que, en cuanto a ambición, pocos lo podrán superar.

Y es que el resultado parece ser lo de menos frente al conjunto inglés. Pese a empezar peor, fruto de la falta de rodaje de los azulgranas y el ritmo que sí tenían los rojiblancos, en la pausa de hidratación a los 25 minutos de juego se pudo ver el carácter del valenciano, que no tuvo problemas en pegar un toque de atención a los once futbolistas que partieron de inicio. El equipo reaccionó con el gol de Piña a los pocos minutos, aunque un zapatazo de Luis Hemir en el tramo final dio la victoria a los rojiblancos.

Detalles como sacar el balón jugado desde atrás, meter a Bernal por dentro para dejar todo el carril a Fran Gámez o retrasar a Sergio Ortuño de ‘6’ fueron algunos de los detalles que fue dejando Ponz en su primera probatura al frente del equipo.

Las bajas fueron otro de los asuntos que no cesan en el Eldense, pese a ser el equipo con más fichajes de toda la Segunda División, la plantilla sigue necesitada mínimo un central y un goleador nato, que llegarán presumiblemente al final del mercado. Youness tuvo que ejercer de zaguero ante la baja de Nacho Monsalve por molestias, Miguel Marí en el lateral zurdo jugó por Poloni, también por molestias físicas del brasileño. Las otras dos ausencias fueron la de Víctor Camarasa, Dani Martín y Guille Vallejo, este último por decisión técnica.

Y es que el choque dejó también clara la idea de Ponz en la portería, siendo Ian Mackay el que más minutos tuvo hasta que fue sustituido por Andoni Zubiaurre en el 55’. El recién fichado Dani Martín no llegó por precaución al partido, aunque todo apunta a que tendrá sus primeros minutos el próximo sábado en el amistoso contra el Real Oviedo.

Lo que está claro es que Vallejo parece tener los días contados en lo que ha sido su casa durante las últimas tres temporadas, el club no cuenta con él y el técnico valenciano lo relegó a la última opción. El burgalés tiene ofertas de varios equipos de Primera RFEF y todo apunta a que en los próximos días saldrá del club azulgrana.

El paso de las semanas irá marcando el devenir del equipo hasta su estreno el próximo lunes 19 de agosto en el Nuevo Pepico Amat frente al Tenerife (20:30 horas). El equipo tiene una base de futbolistas para afrontar con garantías la pretemporada fruto de la buena planificación de la dirección deportiva, ahora queda que Ponz siga haciendo funcionar los engranajes para seguir manteniendo vivo el sueño y disfrutar muchos años más de la época dorada que se está viviendo en Elda con el Deportivo.

Horario Jornada 4

Por otro lado, el Eldense ya conoce el que será su horario en la jornada 4 en la liga Hypermotion. Los azulgranas se medirán al Almería el domingo 8 de septiembre a partir de las 18:30 horas, en el que será su tercer partido en el Nuevo Pepico Amat.

Los alicantinos recibirán al Tenerife el lunes 19 de agosto, 20:30 horas, viajarán a Gijón para medirse al Sporting el sábado 24 a las 17:00 y recibirán al Cartagena el domingo 1 de septiembre a las 19:00 antes de la contienda ante el Almería.