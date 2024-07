Manu Guill da por cerrada la delantera del Eldense

El C.D. Eldense ha empezado este viernes con las presentaciones de sus futbolistas, y es que sigue siendo el equipo de toda la Liga Hypermotion tras comunicar nueve refuerzos (igualado con el Cartagena y Racing de Ferrol). Esta vez ha sido el turno de Víctor García y Unai Ropero, ambos acompañados por el director deportivo, Manu Guill.

“Darles la bienvenida y las gracias por apostar por este proyecto. Víctor es un jugador contrastado en la categoría con una trayectoria importante, es un futbolista que puede jugar tanto de lateral como en banda derecha, con buen centro, potente, llegada e incluso en momento determinado en punta. Tenía propuestas de clubes importantes y ha apostado por nosotros”, ha comenzado Guill sobre el lateral valenciano.

Con respecto al delantero, ha comentado que es un futbolista con mucha proyección, que se puede desenvolver tanto de mediapunta como de delantero puro: “Aguanta bien el balón, con llegada y gol y es una apuesta del club, lo hemos seguido toda la temporada yendo incluso al País Vasco, sabemos que nos va a dar muchísimo y va a salir bien”.

Víctor García “no dudó” en unirse al Eldense

El lateral llegó tras concluir su etapa en el Alcorcón, donde no lograron mantener la categoría en el fútbol profesional. Pese a ello, fue uno de los más destacados de los alfareros y ofertas no le faltaron. En ese sentido, el jugador ha reconocido que llevaba tiempo siguiendo al club y no se replanteó mucho fichar con los alicantinos: “Al ser valenciano siempre trato de seguir a todos los clubes, están haciendo las cosas muy bien desde años atrás y no he dudado en unirme”.

También ha añadido que viene con la idea de ser titular, pero recalcando que la competencia es positiva. Al igual ha recalcado en varias ocasiones que el ambiente en los entrenamientos está siendo muy bueno: “Estamos en el momento de preparación para conocernos mejor y llegar al estreno de liga lo mejor posible”.

Sobre la categoría ha mencionado que lucharán de tú a tú sin hacerse pequeños ante ningún equipo y ha concluido con la sorpresa positiva que se ha llevado de la afición: “Vine la temporada pasada y el ambiente es muy bueno, esa masa que sigue al club va a ser muy importante”.

Unai Ropero afronta su gran oportunidad en el fútbol profesional

Por su parte, Unai Ropero ha empezado comentando que ve al equipo muy bien, convencido de que hay muchos jugadores con un gran potencial y con gente que busca hacer piña.

También ha añadido que afronta el reto con muchas ganas y motivación al ser su primera aventura en el fútbol profesional algo que quiere aprovechar.

Sobre la afición ha comentado que ha visto a la gente volcada con su llegada tanto en redes sociales como en la ciudad y que quizás con el que más se pueda entender mejor es con Alan Godoy, con el que ha coincidido en las categorías inferiores del Alavés.

Manu Guill confía en que “hay plantilla para competir contra cualquiera”

Tras el turno de preguntas a ambos futbolistas, el director deportivo ha sido el encargado de hablar sobre la situación que vive el club y la plantilla en este mercado. Sobre la portería ha remarcado que Ian Mackay y Dani Martín son los dos guardametas con los que se cuenta desde la dirección deportiva, a la espera de ver qué pasa con Guille Vallejo y Andoni Zubiaurre. Ha dejado claro que se quieren quedar con tres porteros, dejando la posibilidad qué venga uno con un perfil más joven o que incluso se quede Vallejo o Zubiaurre.

El otro asunto que ha sorprendido es el tema de la delantera, remarcando que la dan por cerrada tras las llegadas de Alan Godoy, Nacho Quintana, Unai Ropero, la renovación de Juanto Ortuño y ‘la apuesta de Sixtus’, el cual lo ven más a medio largo plazo. Unos perfiles muy jóvenes y algo inexpertos en la categoría.

Guill también ha dejado claro que en los próximos días se darán salidas por el tema del límite salarial y ha terminado marcando un objetivo ambicioso: “Tenemos que ir partido a partido, sin complejos y sin pensar que jugamos con equipos de más trayectoria. Somos el segundo presupuesto más bajo, pero somos un club ambicioso”.