Juanto firma el gol del verano en un triangular de plata del Eldense

Tarde agradable para acoger el triangular que disputó el C.D. Eldense frente al Real Oviedo y el Albacete, estos últimos invitados de última hora tras cancelar su partido frente al Getafe el pasado viernes, arreglando así tres enfrentamientos de 45 minutos en las instalaciones del Pinatar Arena.

La primera contienda tuvo lugar entre los asturianos y manchegos, con victoria para el Oviedo por 2-0 gracias a los goles de Alemao en el 24’ y Del Moral en el 38’. Acto seguido fue turno de los chicos de Dani Ponz, que se midieron al conjunto ovetense con los mismos once futbolistas que habían acabado frente al Albacete, a los 15 minutos fue cuando Javi Calleja decidió cambiar a todo el equipo.

El partido no contó con grandes ocasiones, las mejores fueron para el equipo azulgrana en dos disparos de Jorquera y Unai Ropero que no encontraron puerta. Los alicantinos fueron de menos a más con el paso de los minutos, con una buena actuación en general, pero con dos equipos que no tuvieron acierto en los metros finales.

El choque ante los albaceteños empezó con algo más de ritmo, pero con la misma falta de ideas en ataque. Juanto tuvo en sus botas el primero, pero atajó el guardameta. Diez minutos después el yeclano protagonizó la acción del partido, con un gol desde prácticamente el centro del campo que tras pegar en el palo se introdujo en la portería del Albacete, recordando a los goles de Sergio Ortuño y Timor el curso pasado, para delirio de los 300 aficionados azulgranas.

Bouzaidi y Godoy tuvieron sus oportunidades para hacer el segundo a los 25 minutos, el hispano marroquí tiró un sombrero dentro del área que no fue gol, mientras que el delantero enganchó un balón que se fue ligeramente alto. El canario intentó también una chilena que atajó el meta.

Ambos futbolistas protagonizaron el segundo tanto a los 35 minutos, con un disparo desde la frontal de Godoy que despejó el portero, para que Bouzaidi cogiera el rechace y mandar el balón al fondo de la portería. Un par de minutos más tarde, el futbolista recién fichado del Córdoba protagonizó un golazo al entrar por banda izquierda y hacer dos recortes dentro del área para poner el definitivo 3-0.

Ficha técnica:

Real Oviedo (0): Aaron, Rahim, David Costas, Del Moral, Sibo, Moyano, Alemao, Cardero, Millan, Lucas, Jaime Vázquez. También jugaron: Lemos, Borja Sánchez, Dani Calvo, Paraschiv, Luengo, Pomares, Carlos Dotor, Homenchenko, Miguelez, Paulino.

C.D. Eldense (0): Dani Martín; Fran Gámez, Dumic, Piña, Marc Mateu; Chapela, Sergio Ortuño, Bernal, Jorquera; Nacho Quinta, Unai Ropero (Sixtus min. 40).

Sin goles

Árbitro: Campos Salinas (Comité murciano) Amonestó con tarjeta amarilla a Nacho Quintana y Marc Mateu por parte del Eldense. A Cardero por parte del Oviedo.

-

C.D. Eldense (3): Mackay; Fran Gámez, Youness, Piña (Camarasa min. 21), Poloni; Cris Montes, Timor, Doue, Bouzaidi (Miguel Marí min. 42); Juanto (Sixtus min. 37), Godoy.

Albacete BP (0): Lizoain, Djetei, Agus Medina, Rai Marchán, Juanma, Fidel, Meléndez (Mario min. 42) Samu Vázquez, Junior, Marcos, Joan Pulpón. También jugaron: Ros, Pacheco, Alberto Quiles, Morci.

Goles: 1-0 Juanto Ortuño (min. 14), 2-0 Simo Bouzaidi (min. 36), 3-0 Simo Bouzaidi (min. 41)

Incidencias: Partidos amistosos disputado en las instalaciones del Pinatar Arena en San Pedro del Pinatar ante cerca de 800 espectadores.