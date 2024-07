Adiós a Vallejo, uno de los últimos grandes del Eldense

Que difícil es a veces decir adiós, qué daño hace a veces saber que tenemos que participar en una despedida sin retorno, cuánto duele separarse de algo que te ha hecho feliz, pero qué difícil sigue siendo decir adiós. Ese es el sentimiento que recorre a la afición del Eldense tras conocer de manera oficial la marcha de Guille Vallejo del conjunto alicantino, un sentimiento del que no es ajeno el futbolista e incluso el propio club, que, aunque lo apartara estas últimas semanas es consciente de que ha hecho historia en la entidad.

Llegó con 26 años con el equipo militando en la recién creada Segunda RFEF, procedente del Algeciras de Segunda B, con paso previo por Numancia, Cultural Leonesa, Elche, Sanse, Valladolid Promesas y Guijuelo. Apareció como un completo desconocido, pero pronto empezó a marcar su carácter para competir un puesto en la portería azulgrana. Un lugar del que se adueñó a las pocas semanas y que ya no soltó.

De la mano de José Juan Romero se afianzó bajo los palos hasta lograr el ascenso a Primera RFEF, con una actuación y una parada en la final del play-off de ascenso ante el Sestao River que quedará guardada en la historia del club. Clave en ese segundo paso hacia el fútbol profesional, se ganó la renovación en el verano de 2022.

Aquella temporada contó de inicio para el recién llegado Fernando Estévez, solamente se perdió varios partidos del mes de abril debido a una lesión. Pero llegó a tiempo para afrontar los play-offs de ascenso a Segunda División. En el recuerdo de todos los aficionados siempre quedará su brillante actuación en el partido de ida de las semifinales ante el Celta B. Vallejo dio un recital en el estadio de Balaídos, sosteniendo una defensa que se desmoronó en la primera parte y aunque terminaron perdiendo por tres goles a dos, si no llega a ser por las múltiples paradas de Guille la eliminatoria podría haber quedado vista para sentencia en el primer encuentro.

El desenlace posterior ya es conocido por todos, con el regreso del Eldense a Segunda División casi 60 años más tarde. Como muchos de aquella plantilla, Vallejo se estrenó en la división de plata la temporada pasada con el cuadro azulgrana, siendo el meta titular durante los ocho primeros encuentros. Pero la derrota en casa frente al Real Oviedo (1-3) y la dura competencia con Zubiaurre y Aceves lo relegó al banquillo durante todo el curso.

Vallejo durante un encuentro la pasada temporada / Matías Segarra

La irrupción de Ian Mackay en el tramo final no dio opción al meta de regresar al once titular, pero terminó la competición doméstica en el once de Estévez frente al Sporting de Gijón. Esos fueron los últimos minutos del burgalés como portero del cuadro alicantino, en casa, ante la que ha sido su gente y en la que ha considerado su ciudad. El club ha agradecido su entrega y dedicación estos años, pero no hará una rueda de prensa de despedida, a petición del propio Guille.

Se marcha así después de 81 partidos defendiendo la camiseta del Eldense de los cuales 27 porterías a cero. Ganándose el cariño de la afición por su carácter y liderazgo en el equipo, burgalés de nacimiento y eldense de adopción, así se va Guille Vallejo del Eldense después de unas semanas en las que desde el club ya le trasladaron su intención de no contar con él para la temporada que se avecina.

Rumbo a Ceuta

La llegada de Dani Martín, la renovación de Mackay y su no participación en ninguno de los dos amistosos hasta la fecha ya indicaba que su marcha era inevitable. Tras acordar una salida con la entidad para rescindir su contrato, el guardameta pone rumbo al Ceuta de 1ª RFEF para reencontrarse con JJ en el banquillo, además de otros ex azulgranas como Carlos Hernández o Redru.

Pese a contar con una oferta del Alcoyano, finalmente Vallejo pondrá rumbo a la ciudad autónoma, donde esta temporada lucharán nuevamente por subir a Segunda División tras quedarse en las semifinales del play-off el curso anterior. Ahora Guille afronta el reto de lograr su quinto ascenso como futbolista en el que será el noveno club de su carrera.