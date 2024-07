El Eldense apuesta por combinar veteranía y juventud

El Eldense ha presentado este miércoles a Fran Gámez y Nacho Quintana, los que son su tercer y cuarto fichaje de cara a esta temporada en Segunda División. En el caso de Fran Gámez, a sus 33 años llega para aportar su veteranía y experiencia en el vestuario azulgrana, más importante si cabe tras las salidas de Álex Martínez, Pedro Capó y Guille Vallejo recientemente.

El valenciano ha mencionado que espera tener un año ilusionante ante un proyecto que le llama la atención tras su paso por el Zaragoza y Mallorca: “Es un club totalmente diferente a los que vengo, tras estar en dos clubes con una historia muy grande en el fútbol profesional, es diferente, pero con una ambición muy grande por seguir en el Segunda”.

También ha resaltado la dificultad de la categoría, y mencionando que la acogida tanto en la entidad como la ciudad ha sido muy buena. Con respecto a Dani Ponz ha añadido que está muy a gusto por cómo se están dando las primeras semanas de entrenamiento: “Habíamos coincidido como rivales, me pide que profundice bastante por el carril derecho y estoy muy contento”.

Por su parte, Nacho Quintana llega a sus 23 años del Lugo para asumir su primer reto en el fútbol profesional: “Vengo con mucha humildad a aprender de mis compañeros y a dar lo mejor de mí”.

“Yo soy tranquilo, me considero un profesional, he estado en dos canteras donde el esfuerzo es innegociable, con balón puedo aportar mucho al equipo y no rehúyo de las disputas”, ha comentado el tudelano sobre su papel en el equipo.

También ha afirmado su intención de jugar el máximo número de partidos posible y sobre el porqué de su fichaje ha concluido que es un club que está haciendo las cosas muy bien y que no dudó en aceptar la oferta cuando se pusieron en contacto con él.

Guill prioriza la llegada de un central antes del comienzo de liga

Junto a ambos futbolistas ha estado el director deportivo del conjunto alicantino, Manu Guill, el cual ha empezado la comparecencia felicitando al boxeador eldense José Quiles por su gran papel hasta la fecha en los Juegos Olímpicos de París.

El directivo ha comentado que es “un lujo” contar con Fran Gámez tras la baja en la banda derecha de Toni Abad, mientras que sobre Quintana se ha atrevido a decir que será una de las revelaciones de Segunda.

Pero la actualidad del club pasa por el tema de la portería y la salida de Guille Vallejo, sobre el que ha comentado que tiene las puertas abiertas para volver en un futuro y que es consciente de que no es una decisión muy popular, aunque desde el club consideraron que lo mejor era su marcha.

También ha resaltado que han propuesto a Zubiaurre como tercer portero, aunque no saldrá con igualdad de condiciones para competir con Mackay y Dani Martín, por lo que no se descarta su salida y la llegada de un guardameta sub-23 que se adapte mejor económicamente a las prestaciones de la entidad y compita con garantías por un puesto.

“El tema del central es una prioridad para el club y más aún ante la lesión de Monsalve en pretemporada. Estamos buscando opciones y esperamos que antes de que empiece la competición estar cubiertos”, ha añadido Guill sobre la posición de zaguero, donde ahora mismo hay tres futbolistas.

Por último, con los nueve fichajes realizados hasta la fecha ha comentado que están contentos y que, aunque será una temporada más complicada que la pasada “tenemos potencial para competir contra quien sea”.