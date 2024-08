Dani Ponz: “Vamos a ser una cenicienta difícil de matar”

A modo de previa del estreno liguero deportivista, en el que el conjunto de Elda se medirá el próximo lunes (20:30 horas) al Tenerife en el Nuevo Pepico Amat, Dani Ponz ha comparecido este viernes en la sala de prensa del feudo azulgrana.

El preparador valenciano, aseguró que el equipo "llega en una buena disposición" al choque frente al conjunto tinerfeño y con "todos los jugadores disponibles" con la duda de Simo, quien abandonó el entrenamiento del pasado jueves por unas "molestias en el bíceps".

Sobre la presentación del equipo al Nuevo Pepico Amat...

"Se me ponen los pelos de punta. Durante las últimas semanas nos han ido trasladando la ilusión que hay. La gente está volcada, en una presentación a 15 de agosto estuvieron animando a cada uno de los nombres de la plantilla. Me pareció una cosa muy positiva e interesante para todos nosotros. No me lo esperaba, pero estoy convencido de que esto continuará durante la pretemporada".

¿Qué valoración hace de la pretemporada?

"Cuando viene una nueva dirección siempre hay una organización nueva. Hay un cambio de vocabulario y de modelo de juego. Creo que llegamos en una buena disposición, con sensaciones muy buenas y de menos a más. Tenemos un objetivo claro el lunes, que es conseguir los tres puntos en casa".

¿Nervios por su debut particular en el fútbol profesional?

"Después de 22 años dirigendo equipos, pùedes tener la misma sensación en Segunda que en otra categoría. Lo que tengo es ilusión y ganas de que empiece ya lo bueno. Lo afronto como todos los años".

¿Qué tiene que cambiar respecto la derrota frente al Tenerife (3-1) de pretemporada?

"A veces el resultado no muestra exactamente lo que pasa en el partido. Tuvimos más posesión y ocasiones que ellos, pero demostraron el gran equipo que son siendo efectivos. Siempre se aprende, todavía más cuando pierdes. Tenemos localizado en lo que fallamos, y trataremos de plasmarlo el próximo lunes en forma de victoria con sensaciones mejores incluso".

El papel de la afición en una temporada con tanta dificultad...

"Tenemos un partido en casa, donde es fundamental ganar para nosotros. Tenemos que mostra grandes prestaciones aquí venga quien venga. El Tenerife es un gran equipo y todos conocemos sus prestaciones, pero esto nos da igual porque el objetivo es ganar. Van a responder, como hicieron en la presentación, porque tienen unas ganas de fútbol enormes y de que llevemos la ciudad de Elda a las cuotas más altas posibles. En casa, todos los puntos van a ser fundamentales".

¿Qué Tenerife espera?

"Es un equipo que domina muchas fases. Está muy bien organizado, con una idea de bloque defensivo muy bien trabajada. A nivel de juego dinámico, todo el mundo sabe que son jugadores de gran calidad. Entendemos que les podemos hacer frente perfectamente, vamos a estar a la altura para que el resultado haga justicia a lo que se vea en el terreno de juego".

El estado del césped del Nuevo Pepico Amat:

"Los jardineros que trabajan aquí nos han dado bastante tranquilidad sobre el estado del terreno de juego. Confiamos bastante, porque están muy encima trabajando muchísimo. Tienen toda nuestra confianza para dejar el terreno de juego en el mejor estado posible".

¿Es el Eldense la 'cenicienta' de esta Segunda División?

"Nos lo tomamos como un mayor estímulo para demostrar que podemos hacer frente a esos equipos. Tiene pinta de que asi será, pero nos hace mejor. Me gustan los grandes retos y estamos convencidos de que el Deportivo Eldense va a ser una cenicienta difícil de matar".

¿Todos disponibles para el partido?

"Simo se encontró con alguna molestia en el bíceps, normal por el volumen de entrenamientos. Yo ahora mismo contaría con todos los jugadores para la disputa del encuentro salvo que haya alguna circustancia negativa de última hora".