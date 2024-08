Dani Martín: "Estoy en deuda con la afición"

Tras la victoria del Eldense ante el Tenerife, habló el técnico Dani Ponz en sala de prensa, el cual se mostró muy contento por la victoria, aunque no del todo por las formas, consciente de que es el primer partido de temporada y el césped no estaba en las mejores condiciones.

Dani Ponz durante el choque / Áxel Álvarez

También habló sobre el fallo de Dani Martín en el empate, pero recalcó que la decisión de ponerlo como titular era suya, respaldado por el entrenador de porteros Juan Canales. Además, se deshizo en elogios hacia sus dos guardametas, obviando a Zubiaurre, que sigue siendo de la plantilla, pero no fue ni convocado.

El meta Dani Martín habló posteriormente en zona mixta: “Llevo trabajando la psicología hace tiempo, un error lo puede cometer cualquiera porque somos humanos. Se me han venido muchas cosas a la cabeza, no he sabido gestionar ese balón, he pensado demasiado y la he terminado fastidiando. La gente y el equipo me han levantado y por suerte he podido salvar los tres puntos en el descuento”.

“La gente me ha levantado e incluso me ha emocionado que viniera Álex. Somos un equipazo, estamos muy unidos, el ambiente es increíble”, ha añadido sobre la situación vivida en el Nuevo Pepico Amat, donde tras el segundo gol, Bernal acudió a animar al guardameta.

El meta asturiano remarcó el empuje que le dio la afición tras el fallo: “La verdad es que la afición ha estado de diez, nos ha animado en los malos momentos y se ha visto que vamos en volandas. Lo vivido aquí hoy se me ponen los pelos de punta, estoy en deuda con la afición y lo daré todo por el Eldense”.

En cuanto al objetivo, se mostró cauto: “Tenemos que ir partido a partido, el sábado tenemos un grandísimo rival y tenemos que ponernos manos a la obra. Si vamos sacando partidos nos veremos arriba, pero queda mucho y la Segunda es muy larga. Tengo la experiencia en Andorra, donde ganamos los dos primeros partidos y terminamos descendiendo”.