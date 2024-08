Dani Ponz: "No nos dejamos hipnotizar por la victoria, sabemos que tenemos que mejorar"

En la previa de la jornada 2 de LaLiga Hypermotion, en la que el Eldense viaja hasta Gijón para medirse al Sporting, este viernes ha comparecido ante los medios el técnico deportivista Dani Ponz. El sollanero ha relatado el trabajo durante la semana de su equipo tras la victoria frente al Tenerife, ha garantizado las ausencias del recién llegado Iván Martos, por falta de rodaje; y de Simo, que continúa con molestias en el bíceps femoral; y ha analizado por donde pasan las claves para sacar algo positivo de un estadio tan complicado como El Molinón.

"Hemos llevado la semana con mucha alegría por todos los que aportaron su granito de arena para que aquella victoria. Obviamente también por la afición, que nos llevaron en volandas sobre todo en el momento del gol en contra", declaró Ponz sobre las sensaciones con las que convive el equipo tras arrancar el curso con la consecución de los primeros tres puntos. Sin embargo, el preparador azulgrana aseguró que el grupo "no se deja hipnotizar por la victoria", siendo consciente de que "hay que dar pasos adelante en todas las fases del juego".

Sobre la posibilidad de enfrentar al Sporting al inicio de la competición, siendo el conjunto asturiano uno de los llamados a luchar por ascender, el ex de Unionistas expuso que "pese a que siempre es un magnifico momento para visitar El Molinón, es posible que ahora mismo no estén tan afinados como en otras fases durante la liga al estar en una fase de organización".

"Nuestro único objetivo es ganar, como todos los partidos. Nunca he planteado un partido para no ganar", manifestó el entrenador del Eldense sobre la mentalidad con la que afronta la plantilla el segundo choque de la competición.

En referencia a Iván Martos, decimoprimera y última llegada durante este mercado estival al Deportivo, Ponz expuso que "ha estado entrenando fuera de campo y del grupo", pero que su llegada "hacía falta, para tener otro perfil en el lateral, y su adaptación va a ser muy rápida debido a su naturaleza física".

"El Sporting tiene gente con muy buen pie, por lo que tenemos que leer muy bien sus rutas de pase. Además, son muy poderosos en el balón parado con un gran lanzador como es Cote. Creemos tener muy claras sus debilidades, lo podemos hacer perfectamente", afirmó el entrenador deportivista sobre por donde pasan las posibilidades del Eldense para puntuar en Gijón.

Sobre las bajas de cara al choque, Simo Bouzaidi se une a Martos al no viajar con el grupo debido a sus "molestias en el bíceps femoral". "La decisión sobre el portero fue una de las últimas que tomamos, porque era muy difícil. He decidido yo, ha sido la última palabra. Mackay ha demostrado un gran respeto por la decisión. Entendimos que el que mejor prestaciones nos podía dar el lunes era Dani Martín, pero eso no implica que vaya a ser titular en Gijón", aclaró Dani Ponz sobre la sorprendente decisión de no contar con Mackay como titular.

Para finalizar la comparecencia, el preparador del Eldense explicó que el hecho de tener tan poco tiempo de descanso entre partidos, podría pasar factura a la plantilla "en todos los niveles".