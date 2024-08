Dani Ponz: “Ha habido cuatro partidos en los que ha podido pasar cualquier cosa”

Después del trabajado empate en Gijón fue momento de escuchar las declaraciones del técnico del Eldense Dani Ponz, el cual analizó el partido y lo dividió en “cuatro partes”: Una primera mitad en la que el Sporting empezó mejor, posteriormente el equipo se liberó, durante la segunda parte el rival fue superior: “han estado mejor, nos ha mantenido la defensa, pero en el final les hemos hecho bastante daño”.

Pese a conseguir un punto en un escenario nada sencillo, el entrenador valenciano recalcó que tienen muchas cosas que mejorar, sobre todo a nivel de organización: “Pero sí que es verdad que el equipo es muy solidario, nos quedamos con eso, ha podido pasar cualquier cosa”.

“Principalmente para tener más balón, sabíamos que cargan mucho y no queríamos regalárselo como ha ocurrido en los primeros compases. Desde que Bernal se ha encontrado más liberado para buscar más pie en un escenario formidable, defender solo aquí es imposible”, ha remarcado Ponz en cuanto al cambio en el once con la entrada de Álex en sustitución de Juanto.

En lo táctico, el centrocampista andaluz ha sido clave durante el segundo tramo de la primera parte, tal y como ha comentado el entrenador. Algo que también ha mencionado el técnico del Sporting: “Bernal el otro día no estuvo bien y hoy ha estado mejor. Si nos quedamos con la imagen del otro día no es un buen futbolista y no es así”.

Con respecto a la afición, Ponz ha agradecido el apoyo y el desplazamiento de todos los deportivistas que se han dado cita en El Molinón, algo muy diferente a la que vivió en su primera etapa hace siete años: “Fue un momento difícil en la historia del Eldense y la afición estaba irritada. Ahora solo tenemos palabras de agradecimiento, sacan lo mejor de nosotros e invitarles a que sigan con nosotros, somos humildes, pero con una gran capacidad de sacrificio”.