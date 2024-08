El Eldense recibe a un Cartagena necesitado

Primer examen frente a un rival "de su liga" para el CD Eldense. Hasta el momento, frente a rivales que a priori competirán por objetivos mayores, el cuadro azulgrana cuenta con cuatro puntos de seis posibles en su bolsillo. Una cifra que el cuadro deportivista tratará de ver incrementada este domingo (19.00 horas), con motivo de la jornada 3 de LaLiga Hypermotion en la que recibirá al Cartagena en el estadio Nuevo Pepico Amat.

Con una plantilla que ha sufrido alguna que otra variación en el cierre del mercado, con salidas como las de Poloni, Zubiaurre o Doue y la única llegada de última hora del mediapunta portugués Francisco “Chico” Geraldes, los de Dani Ponz buscarán dar continuidad a su condición de invicto.

Para ello, el Deportivo podrá contar con todos los futbolistas de su plantilla excepto el propio Geraldes, que arrancará la próxima semana su adaptación al club. Eso sí, pese a que Simo contará con el alta médica, su participación no está garantizada en busca de evitar una posible recaída de su lesión del bíceps femoral.

El choque, al igual que sucediera la temporada pasada, quedará marcado por la presencia de los hermanos Ortuño. Juanto, por parte del cuadro azulgrana, apunta a la titularidad tras recalar al banquillo en El Molinón, mientras que su hermano Alfredo cuenta con menos opciones para ser de la partida debido al estado de forma del uruguayo Gastón Valles.

En lo que al once se refiere, las principales dudas están en el extremo derecho, donde Cris Montes podría reemplazar a Chapela, y en el acompañante de Nacho Quintana, que todo hace indicar que será Juanto Ortuño o Álex Bernal.

El Cartagena, sin el 'Pitu' Abelardo

En una dinámica menos favorable a nivel de resultados, que no en cuanto sensaciones futbolísticas, llega inmerso el Efesé. Los del 'Pitu' Abelardo, que no se sentará en los banquillos del Nuevo Pepico Amat tras ser expulsado la pasada jornada, cuenta con la única baja del ex franjiverde Gonzalo Verdú.

Pese a no haber estrenado su casillero de puntos particular, el conjunto cartagenero ha cosechado momentos puntuales de lucidez ofensiva. El guion de sus dos primeras jornadas, calcado. Tras un gran arranque de partido, adelantándose en el marcador, el paso de los minutos pesa en los futbolistas blanquinegros, que tanto con el Burgos como con el Zaragoza han ido de más a menos.