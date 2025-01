Las piedras en el camino de Miguel Ángel Gómez en el Eldense

Un contrato de seis meses... y una carga de trabajo sustancial y vital para la estabilización de un proyecto. La estancia de Miguel Ángel Gómez en Elda, si es que esta no se prolonga más allá del 30 de junio, promete no ser sencilla. El cordobés cuenta con una dilatada experiencia en los despachos futbolísticos de toda la península. De la mano de Monchi en Sevilla, como cabeza de proyecto en Valladolid o incluso durante su experiencia deslucida en Ibiza, Gómez ha mediado con situaciones adversas, momentos dulces y temporadas complicadas. Pero su trabajo por hacer en el Eldense no se queda atrás.

El Deportivo arrancará la segunda vuelta en una posición desfavorable a nivel clasificatorio. Fuera del objetivo. Los de Ponz son 19º clasificados con 21 puntos, dos por detrás del Cádiz, que marca la permanencia. La primera vuelta, decepcionante tras un inicio esperanzador, deja clara el principal lastre que ha llevado a la entidad azulgrana al déficit de puntos que cosecha: la falta de efectividad en área contraria y la fragilidad en la propia.

Nacho Quintana dialoga con el árbitro durante el partido frente al Málaga. / LOF

Problema detectado y medidas interpuestas. Ante el insuficiente nivel defensivo mostrado durante las últimas jornadas, Dumic al rescate y la llegada de Raúl Parra. El bosnio ya trabaja sobre el césped una vez superada su apendicitis con éxito y desde el club se confía en él para que regrese a su gran estado de forma previo al impedimento físico. Por su parte, Parra permitirá a Víctor García adelantar su posición al interior derecho, ejerciendo el lateral proveniente de la liga iraquí como recambio de Fran Gámez.

De tres cuartos en adelante, con futbolistas como Godoy, Sixtus o Cris Montes opositando para salir en el mercado de invierno ya sea por interés del jugador o del club, el Deportivo cuenta con opciones infinitas para la composición de su ataque. A los tres futbolistas mencionados con anterioridad, todavía pertenecientes al club, hay que sumar a Joel Jorquera, Ivan Chapela, Nacho Quintana, Unai Ropero, Juanto Ortuño, Víctor García y los recién llegados Masca y Diego Collado. Once futbolistas para cuatro posiciones ofensivas en un latente "overbooking" de jugadores.

Renovaciones

Pero el gran lastre del proyecto se encuentra en las renovaciones. La columna vertebral del proyecto que logró la hazaña del ascenso y sus posterior permanencia en Segunda División, finaliza contrato en seis meses y ya es libre de negociar con otros clubes para salir libre en el próximo mercado estival.

Marc Mateu y Timor debaten sobre el césped de La Rosaleda antes de sacar una falta. / LOF

Clave la situación de principalmente cuatro futbolistas esenciales en la consecución de los éxitos deportivistas estos dos últimos años: David Timor, Marc Mateu, Ivan Chapela... y sobre todo Sergio Ortuño. Con los dos primeros el director deportivo azulgrana deberá decidir entre dar continuidad al proyecto con dos pilares fundamentales como Timor y Mateu, o por el contrario buscar un relevo generacional.

Más complicadas son las situaciones de Ivan Chapela y Sergio Ortuño. Ambos con cartel para fichar por clubes de aspiraciones mayores durante el último mercado, supondrían bajas tremendamente sensibles para la entidad. Principalmente la de Ortu, futbolista con más partidos como azulgrana de la actual plantilla a quien el principal motivo que le mantiene todavía ligado al Eldense es su deportivismo. Pero llegará un momento en el que no sea suficiente.

Sergio Ortuño besa el escudo del Eldense tras su gol en Butarque. / LOF

También finalizan contrato futbolistas con un rol importante durante este inicio de temporada dentro del vestuario como Mackay, Dario Dumic, Íñigo Piña o Álex Bernal. Lista a la que se unen Dani Martín, Nacho Monsalve, Ricardo Grigore, Iván Martos, Youness Lachhab, Víctor Camarasa y el fichaje de Masca, además de los cedidos Ropero, Raúl Parra, Diego Collado y Chico Geraldes, quien tiene muchas papeletas para no seguir jugando como azulgrana en la segunda vuelta.

Mucho trabajo por hacer, siempre con la permanencia como fin existencial. Porque sin ella, la hoja de ruta de cara a la 2025/26 será radicalmente opuesta.