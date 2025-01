Día grande para el Eldense

El Eldense y el Valencia cierran este martes, en el Nuevo Pepico Amat (21 horas, Movistar), los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, en un duelo de rivalidad autonómica marcado por las dinámicas negativas de ambos equipos en competición liguera.

El equipo alicantino pretende aprovechar la «magia» copera para reencontrarse con el triunfo, registro que no consigue desde el pasado 4 de diciembre de 2024 cuando venció al Cádiz a domicilio en la anterior ronda de Copa. Curiosamente, el Valencia tampoco gana desde ese mismo día, cuando se impuso por 1-3 al Ejea en la segunda eliminatoria del torneo copero.

En LaLiga, el Eldense no gana desde el pasado 20 de noviembre cuando se impuso al Huesca (2-1) mientras el último triunfo liguero valencianista se produjo también esa misma semana tras vencer al Betis (4-2 en Mestalla.

Pese a estos números, Dani Ponz, entrenador valenciano del Eldense, confía en las opciones de su equipo ante el Valencia en la Copa del Rey porque «estos partidos se juegan con otro tipo de emociones y eso hace que las eliminatorias se igualen».

Para esta cita, el técnico azulgrana confirmó las ausencias de Iván Chapela y Darío Dumic, ambos por problemas físicas, aunque no se descarta el estreno de los dos fichajes que ha realizado el Eldense con la apertura del mercado, el defensa Raúl Parra y el atacante Diego Collado.

Todo apunta a que el estadio Nuevo Pepico Amat no se va a llenar para esta eliminatoria copera. Los precios de las entradas, el horario y el mal momento deportivo de ambos equipos dejarán a más de uno en casa, aunque si se espera un ambiente propio de una eliminatoria a partido único.

Este será el segundo partido al frente del Valencia de Carlos Corberán, que, pese a su delicada situación en la tabla, compitió con seriedad contra el Real Madrid en un partido que fue remontado por su rival en los últimos minutos de partido.

Los valencianistas llegan al partido copero tras el inmenso esfuerzo que realizaron contra el equipo blanco y que finalmente no les valió ni para sumar un punto.

En el apartado de bajas todo sigue igual, Mouctar Diakhaby, Thierry Rendall, Giorgi Mamardashvili, Rafa Mir, José Luis Gayà y Fran Pérez siguen lesionados, si bien Diakhaby, Gayà y Mamardashvili ya se han entrenado con el grupo, pero no llegan para el partido.

Pero el Valencia contará con el delantero Sadiq Umar. El recién llegado, cedido desde la Real Sociedad, se entrenó por primera vez con el grupo este domingo y podría participar en el partido.

Quien también podría jugar será Jaume Doménech. Stole Dimitrievski era el portero de la competición, pero tras la lesión de Mamardashvili el macedonio ha pasado a ser el titular en LaLiga, por lo que Carlos Corberán podría darle la oportunidad al valenciano, que ha sido quien ha jugado esta competición en los últimos años.

En cuanto al resto del once, es una incógnita si Corberán rotará mucho o no. Esta vez, y no como contra el Ejea y Parla, solo hay una categoría de diferencia, por lo que podría hacer menos rotaciones de las que hizo Rubén Baraja en el último partido, o dar descanso a algunos jugadores importantes de cara al partido de este sábado contra el Sevilla.

Corberán

El entrenador del Valencia CF, Carlos Corberán, insistió ayer en que el objetivo en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, ante el CD Eldense, es «valorar el nivel competitivo de la plantilla» y «seguir evolucionando en la idea de juego», conscientes de que «la prioridad» del club sigue siendo LaLiga.

«Es una oportunidad para seguir dando de estos pasos y valorar el nivel competitivo de la plantilla, para conocer mejor la capacidad competitiva de los jugadores. Tenemos una prioridad, pero esto es un partido oficial y defendemos el escudo del Valencia. Tenemos que seguir evolucionando en la idea de juego», dijo en la previa del partido de dieciseisavos de este martes (21.00 horas) ante el CD Eldense en el Nuevo Pepico Amat.

El nuevo entrenador ‘che’ tiene claro que el objetivo en este torneo es «seguir creciendo, dando pasos, seguir evolucionando», mientras son «un equipo equilibrado en defensa», entre «la agresividad y la solidez, y un equipo capaz con balón de tener control a la vez que busque la progresión en el campo rival».

«En el último partido mostramos algunas de las señas de la identidad que queremos que el equipo muestre y cada partido es un siguiente paso que nos tiene que hacer ir creciendo como equipo», comentó sobre la última derrota por 1-2 frente al Real Madrid en Mestalla.

Corberán quiere que su equipo sea «lo más competitivo posible», aunque son «conscientes» de que su «prioridad y objetivo como club» es salvar su situación actual en LaLiga. «Pero el objetivo de evolucionar en la Copa no es incompatible a la prioridad que tenemos. De hecho, aumentar partidos te permite llegar a más profundidad a nivel de conocimiento de jugadores y a ellos le permite coger minutos y seguir asentando ideas y comportamientos de juego», explicó.

«Vamos evaluando la situación del partido posterior a tomar decisiones que nos ayuden a sacar una plantilla lo más competitiva posible para conseguir el objetivo: mostrar una versión competitiva y seguir creciendo con respecto al partido anterior. Un equipo puede ser competitivo a lo largo de la temporada cuando gana jugadores a la idea de juego. Siempre se necesita de todos. Mañana hay que evaluar la capacidad del grupo y ver la competitividad de los jugadores», agregó.

Enfrente estará el Eldense, «un club que ha crecido mucho y tiene mucho mérito», ya que «compite con mucha dignidad en Segunda». «Es agresivo en defensa, le gusta emparejar y hacerte incómodo el partido en ataque. Eliminó al Cádiz, viene de sumar con equipos de ‘playoff’ y es un equipo aguerrido que juega en casa y que va a tener la misma ilusión que nosotros de pasar a la siguiente ronda. No nos van a regalar nada», analizó el ténico.