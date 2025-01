El Eldense no tiene margen de error contra el Eibar

El Eldense afronta este lunes en el Nuevo Pepico Amat (20.30 horas) ante el Eibar un partido clave para las aspiraciones de permanencia en LaLiga Hypermotion del conjunto de Dani Ponz ante un rival que ha mostrado una trayectoria irregular en las últimas jornadas.

Después de la eliminación copera ante el Valencia del pasado martes y tras el épico empate en Santander frente al Racing en la última cita liguera, el equipo de Dani Ponz está obligado a ganar al Eibar para tratar de salir de la zona de descenso en la que acabó la primera vuelta y el año 2024.

Una situación que no deja margen de error al Eldense ni tampoco a su técnico que, pese a ser consciente de lo que se juega, prefiere no pensar en las consecuencias que podría tener un nuevo tropiezo en el Nuevo Pepico Amat en donde el equipo alicantino no gana desde hace casi dos meses.

Para este decisivo encuentro, Dani Ponz recupera al defensa Dario Dumic tras una larga inactividad entre una lesión y una operación de apendicitis. Además, el equipo alicantino podrá contar con las cuatro incorporaciones que ha realizado hasta ahora en el mercado invernal, es decir, Raúl Parra, Diego Méndez, Diego Collado y Francisco Masca.

Sin embargo, seguirá sin poder contar con Iván Chapela, uno de los jugadores con mejor rendimiento, por problemas físicos. Tampoco está disponible el portugués Chico Geraldes que cuenta con permiso del club desde antes del parón navideño para buscarse equipo en el actual mercado.

Pese a jugarse un lunes de enero por la noche y, previsiblemente, con frío, el Eldense pretende llenar el Nuevo Pepico Amat ante el Eibar de la misma manera que lo hizo en el duelo de Copa del Rey frente al Valencia. Para ello, el club que preside Pascual Pérez ha realizado promociones en la venta de entradas para incrementar la asistencia de público.

El Eibar necesita remontar

El Eibar inicia la segunda vuelta con la clara intención de remontar los siete puntos que le separaban, antes del comienzo de la jornada, de los puestos de promoción. Es la misma distancia que tiene con las posiciones de descenso, por lo que no se puede confiar y tiene que empezar a sumar ya para no pasar apuros clasificatorios.

Joseba Etxeberria confía en que los nuevos fichajes de Iván Gil y Javi Martínez en el mercado de invierno contribuyan a la mejoría de juego observada en los últimos partidos, y que ello permita al equipo armero enjugar esa diferencia.

El concurso de ambos en el once inicial este lunes se antoja sin embargo prematuro dado que todavía no han tenido suficiente tiempo para acoplarse al esquema del equipo.

Joseba Etxeberria observa a sus jugadores, durante un entrenamiento del Eibar / SD EIBAR

El principal reto del conjunto guipuzcoano es mejorar sus prestaciones en las visitas fuera de Ipurua, ya que, como reconoció Etxeberria este pasado viernes, los números del Eibar en los desplazamientos en la primera vuelta han sido "malos".

Para la cita de mañana ante el Eldense, Etxeberria tendrá cinco bajas. A las ya conocidas desde antes del parón navideño, de los lesionados Arbilla y Troncho, se les han sumado las de Matheus Pereira y Martín Merquelanz, ambos con sendas molestias musculares.