La afición del Eldense estalla contra Ponz y pide su dimisión

El mal momento deportivo que vive el Club Deportivo Eldense se trasladó a la grada el pasado lunes durante el choque ante el Eibar. Corría el minuto 65, los visitantes le habían dado la vuelta al resultado tras ver como el Deportivo les perdonaba la vida ante la falta de acierto de cara a puerta y la falta de ambición que no mostraron hasta que se vieron por debajo en el marcador. En ese momento, gran parte de los 3.846 espectadores presentes no dudaron en gritar “Ponz dimisión” y “Dani vete ya” en reiteradas ocasiones.

Gritos desde todas las partes del campo, sobre todo desde la grada General, pero misma respuesta que la grada de animación, que cambiaron los cánticos de aliento durante un momento por mostrar su opinión con respecto a la situación del banquillo. La situación se fue tensando con el paso de los minutos, con algún que otro aficionado asomado desde tribuna señalando directamente al banquillo.

Varias personas se enzarzaron sin mayores consecuencias, pero el estadio era un polvorín. Tras el pitido final y una nueva derrota de la escuadra azulgrana, los jugadores, abanderados por capitanes como Sergio Ortuño, Mackay o Juanto entre otros, no dudaron en acercarse al fondo norte para escuchar la reprimenda de sus aficionados y posteriormente realizar la palmada colectiva que se suele llevar a cabo.

El que no fue el entrenador de Sollana, consciente de que la parroquia no está de su lado. La bola se ha hecho cada vez más grande y los malos resultados han hecho perder la paciencia a la hinchada eldense. Si nada se tuerce, Ponz será el que se siente en el banquillo el próximo sábado ante el Cádiz (16:15 horas), pero enfrente no solo tendrá al conjunto gaditano. Un duelo que se antoja clave, ya que los andaluces marcan la permanencia con 24 puntos, a tres del Deportivo que abre los puestos de descenso.

Lo cierto es que el equipo no da señales de estar muerto, pero sí de que ni los refuerzos invernales son suficientes ni los detalles caen siempre de su lado. El 2025 parece que no ratifica que los dos goles para empatar en Santander en los últimos compases de partido sirvieran como punto de partida, sino que fue un espejismo. La bala de “se ha competido en todos los partidos” también está agotada tras el bochorno en Málaga. Lo que está claro es que el club necesita un golpe de efecto inmediato, el equipo parece hundido anímicamente y si no se remedia habrá que lamentar el descenso a 1ª RFEF.

Sin descanso hasta el Cádiz

La falta de tiempo y la exigencia de ganar ante el Cádiz ha hecho que el equipo afronte la semana sin ningún día de descanso. A todo ello, Youness, Chico Geraldes, Cris Montes, Alan Godoy y Sixtus siguen pendientes de confirmar su salida, ante el poco protagonismo que están teniendo por parte de Ponz, de los que comentó que “lo normal es que terminen aceptando las propuestas de otros equipos”.