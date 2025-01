Raúl Parra en su presentación: "Es normal que la gente apriete... pero el vestuario está a muerte con el entrenador"

Este miércoles, Raúl Parra, el primero de los cuatro fichajes que ya ha completado el Eldense desde la llegada de Miguel Ángel Gómez, fue presentado como nuevo futbolista del Deportivo. "Era una oportunidad para mí muy buena. Volver a España y a Segunda División me llamaba. Creo que es un club donde se puede crecer, que tiene su objetivo claro y donde se puede crecer", aclaró el lateral derecho sobre su decisión de llegar a Elda.

Durante la derrota frente al Eibar, el Nuevo Pepico Amat entonó en más de una ocasión tanto el "Dani vete ya" como el "Ponz dimisión". "A nivel colectivo, todos queremos lograr la salvación. Vamos por el camino correcto pese a lo del otro día, que yo creo que no lo merecimos. Somos un equipo muy competitivo. El vestuario es un grupo muy unido que me ha acogido excepcionalmente. Es un grupo de gente simple y que respeta. Ojalá podamos conseguir el objetivo entre todos", dijo Parra sobre el camino que lleva el equipo.

"Es normal que la gente apriete, son situaciones que se dan... pero el vestuario está con el entrenador. Es algo muy importante. Estamos con él a muerte y si el sábado ganamos, salimos del descenso", añadió sobre la crispación colectiva que comparte la afición hacia Dani Ponz.

En relación a las características que le definen como futbolista, el ex del Al Minaa iraquí se definió como un lateral de corte ofensivo: "Mi posición natural es lateral derecho, pero he tenido alguna experiencia de central. Me considero un jugador potente, ofensivo, con altura y fuerte. Considero que, pese a tener 25 años, tengo algo de experiencia en el fútbol español. Espero que me vayáis conociendo poco a poco"

"Creo que el fútbol requiere de paciencia. Solo he ido dos partidos convocado y Fran Gámez está a un nivel espectacular. El míster es cercano y sé que tengo que tener paciencia para cuando venga la oportunidad. El Eldense es un club pequeño, pero tiene una afición que va con nosotros a muerte. Es algo muy importante para el jugador, a nada que hacemos una jugada la gente se viene arriba", declaró el jugador propiedad del Estoril sobre la competencia en el lateral derecho.

Para finalizar, el nuevo jugador del Deportivo no descartó continuar más allá de junio, cuando expira su cesión en Elda: "Yo tengo contrato en Portugal. No sé que pasará, conseguir el objetivo del club es lo primordial. Ya veremos el año que viene donde está el club y cual es mi situación. No tengo contrato a partir de junio y tampoco hay opción de compra, es una cesión simple"