Un oasis en el desierto para el Eldense

El C.D. Eldense ha arrancado la segunda mitad del curso lastrando los problemas anímicos que dejó la primera vuelta. Una escuadra en clara decadencia con el paso de las jornadas, pasando de ser un equipo alegre y dejando claro su estilo desde la pretemporada a bajar los brazos en muchos partidos y no encontrar esa finura que requiere la categoría.

Diciembre se cerró con 21 puntos, a cuatro del primer gran objetivo. El Deportivo pareció tocar fondo en Málaga tras un bochornoso partido desde el principio y cuando las sensaciones no podían ser más pesimistas, se logró empatar en los últimos compases en Santander gracias a los goles de Grigore y Ropero antes de irse de vacaciones por el parón navideño.

Se esperaba que ese fuese el punto de inflexión para resurgir en la segunda vuelta, pero nada más lejos de la realidad. El cuadro alicantino no está muerto ni mucho menos, el juego y las ocasiones que ha tenido tanto en Copa frente al Valencia, como en liga ante el Eibar no son de un equipo que tan solo ha sumado 10 puntos de 45 posibles. Pero el estado anímico por el que pasan la mayoría de los jugadores no es del todo bueno. Demasiadas ocasiones desperdiciadas o momentos en los que te ves superado por el rival sin ser realmente tan inferior. Para eso también han llegado los nuevos refuerzos en este mercado invernal, de momento cuatro (Parra, Collado, Masca y Diego Méndez).

Masca tardó tan solo 12 minutos en estrenar su cuenta goleadora tras su primera titularidad como azulgrana. Un futbolista que desde Oviedo lamentan su marcha alegando la indudable capacidad goleadora que tiene. Pero es que Collado, la otra gran apuesta de Ponz en esta segunda parte no se queda atrás, aportando energía y un aire nuevo al ataque del conjunto azulgrana. Un oasis en el desierto reflejado en el juego visto hasta el momento en la segunda vuelta, y del que se pueda aprovechar para revertir la situación deportiva.

Collado, con ganas de recuperar su mejor versión

En ese sentido, el extremo andaluz cedido por el Gil Vicente de Portugal ha sido presentado como azulgrana. En la misma destacó que llega a Elda motivado por la gran confianza que mostraron tanto la entidad del Medio Vinalopó como el propio Ponz: “Me dieron la oportunidad de venir y que mejor club que con el que encontrar mi gran nivel”.

“Cuando baje la intensidad cualquier compañero puede volver al once. Tengo que hacer que se note que yo también quiero estar en el once lo máximo posible”, mencionó sobre el hecho de ser titular en los dos primeros partidos que ha disputado.

Con respecto a la afición, remarcó que se hace de notar, destacando la palmada colectiva que se realiza al final de cada encuentro en el Pepico. También conoce la categoría de la mano del filial del Villarreal: “Allí estas como en una burbuja de un club de Primera. No es lo normal que un filial esté en Segunda. La veteranía y experiencia es muy importante como tenemos aquí, sobre todo para los minutos finales”.

Por último, remarcó que, si mejoran varios detalles y logran alargar la primera parte ante el Éibar, el Eldense va a dar mucha guerra: “La salida de las segundas partes hay que hacérselo ver porque es cuando más concentrados tienes que estar. Moralmente nos pasó factura ante el Éibar, con un par de cosas a mejorar tenemos posibilidades de ganar muchos partidos”.