Todos los caminos conducen a Estévez

"Tenéis ante vosotros a un deportivista más de corazón. Gracias, Elda. No os voy a olvidar en la vida". Estas fueron las últimas palabras de Fernando Estévez, conteniendo las lágrimas, durante su despedida como entrenador del CD Eldense. Ahora, tras 210 días, 21 insuficientes puntos y varios adioses, su figura encabeza la lista que maneja la dirección deportiva de Miguel Ángel Gómez tras la destitución, tan necesaria como tardía, de Dani Ponz.

La debacle futbolística frente al Cádiz hizo mutar la rabia y frustación de la parroquia azulgrana, que pasó de rogar la dimisión de Ponz durante el final de la primera parte a callar, esperar o incluso abandonar el campo y desfilar hacia la Iglesia de Santa Ana para celebrar la Media Fiesta, conscientes de que el adiós del ya extécnico era cuestión de horas... incluso minutos. A las 18:15 horas finalizó el partido, y tres cuartos de hora después, el Deportivo lo hacía oficial en sus canales oficiales: Ponz no seguía. La destitución se trató desde la absoluta normalidad en la zona noble del estadio y la dirección deportiva azulgrana actuó rápido. Muchos ofrecimientos, demasiados, y una lista de prioridades algo más reducida con un nombre en lo alto: Fernando Estévez.

Conocimiento de gran parte de la plantilla, de las instalaciones, del funcionamiento interno del club. Un ascenso a Segunda División 59 años después y su correspondiente permanencia. Adorado por prácticamente la totalidad de la afición, fruto de un bagaje que le erige en el Olimpo deportivista como uno de los técnicos más exitosos en los camino de 104 años de historia que tiene el Eldense. Y por encima de todo, una conexión especial con la institución y todo lo que le rodea. Afición, entorno y los que mandan, por una vez, toman el mismo rumbo. La añoranza de lo que fue y la esperanza de que, si alguien puede librar al club de la hecatombe, ese es Estévez.

Fernando Estévez se lleva las manos a la cabeza en el banquillo del Nuevo Pepico Amat. / Áxel Álvarez

El primer contacto se produjo durante la propia noche del pasado sábado, cuando Estévez se encontraba en los estudios de Canal Sur Radio de Granada, a 375 kilómetros del Nuevo Pepico Amat, comentando el partido entre el Levante y el conjunto nazarí. Pero la operación no será sencilla. El exentrenador azulgrana regresó a ejercer como médico hace unas semanas y el primer paso para su llegada a Elda sería gestionar su salida del SAS (Servicio Andaluz de Salud), que se podrá tramitar a partir de este lunes, no antes.

Todavía no ha llegado el acuerdo entre ambas partes, pese a que por el bien del futuro del club (y el regreso de Estévez a la rueda de los banquillos) parecen destinadas a entenderse. Este lunes será la jornada clave, y probablemente final, para acercar posturas, llegar a un acuerdo y preparar los primeros tres puntos de los 57 que restan de competición frente al Tenerife. De no ser así, ya sea por el hecho de que la dirección deportiva no perciba la convicción total de Estévez por regresar a Elda o fruto de la falta de concordancia en los términos del contrato, el Deportivo priorizará otras opciones para su banquillo. Límite 24 horas.