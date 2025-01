Empieza la 'era Oltra' en el Eldense

Tras un fin de semana frenético en cuanto a la decisión del nuevo entrenador en las oficinas del Nuevo Pepico Amat, el Eldense ha presentado este martes a José Luis Oltra como nuevo preparador hasta final de temporada. El mismo empezó acordándose de Dani Ponz y remarcando los aspectos positivos que hizo en el equipo hasta la fecha: ““Los resultados son los que son, pero no vengo a cambiar muchas cosas y aprovechar su buen trabajo”. Posteriormente elogió el hecho de venir a un club como el Eldense “decano de la provincia de Alicante”.

En cuanto al vestuario, mencionó que es un grupo que quiere darle la vuelta al panorama: “Me he encontrado un vestuario unido, mejor de lo que podía esperar. Con unas ganas enormes de revertir la situación. No hay problema táctico sino un tema mental que eso se consigue a raíz de jugar bien. Lo que no nos puede faltar es la energía. Aquí hay mimbres, la gente que necesita un cambio de mentalidad y vamos a ayudar a conseguirlo”.

Sobre la situación de la plantilla en cuanto al mercado de fichajes, Oltra fue claro: “La pregunta sobre quién va a llegar es para Miguel Ángel (Gómez), pero tenemos que ir de la mano. Cada uno decide desde su parcela. Todas las plantillas son susceptibles de mejora, pero con lo que hay es suficiente para competir y llegar a buen puerto”.

Un entrenador conocido por un estilo de juego vistoso y organizado a raíz de tener la pelota. Cuando se le preguntó si iba a impartir ese modelo en un grupo que necesita ser más práctico dejó claro que quiere un equipo ordenado, pero sin asumir más riesgos de los que corresponden y que va a adaptarse a lo que tiene.

“El día fue frenético. Transmitir energía y convencimiento. Luego tuve una conversación privada con los capitanes. Hablaré individualmente con todos para que sepa lo que pienso de cada uno y peleen para cambiar la situación si no están de acuerdo”, añadió sobre su primer día en la localidad zapatera.

Con respecto al próximo desafío en Tenerife (con el que logró un ascenso a Primera en 2009) dejó claro que pese a que guarda un gran recuerdo de la isla no quiere que nadie dude de que su club es el Eldense. Un José Luis Oltra que también pidió unión a los medios y a la afición para remar en la misma dirección. Fran Blasco será su segundo en su aventura en tierras eldenses.

Miguel Ángel Gómez: “He vuelto a ser feliz trabajando aquí”

La presentación de Oltra sirvió para escuchar al director deportivo, Miguel Ángel Gómez, ante el trabajo que está llevando a cabo desde su llegada el pasado mes de noviembre. El cordobés aclaró que tras la llegada de Oltra empieza una nueva liga: “Hay muchos más equipos que en estas circunstancias se han salvado. La salvación es totalmente posible. Nosotros vamos a seguir dándole vueltas al mercado y en todas las posiciones donde podamos meter competitividad lo vamos a hacer”.

En cuanto al tema del entrenador, remarcó que los ofrecimientos para ocupar el cargo de Ponz fueron múltiples: “El eldense tiene un gran prestigio”. En ese sentido no se quiso meter a valorar la posible vuelta de Fernando Estévez.

En cuanto al tema de llegadas, comentó que no se cierran a ninguna que mejore el nivel de lo que hay, pero que para ello hay que dar salidas: “Está claro y consensuado lo que podemos traer, pero para eso tiene que ir saliendo por su rendimiento, los estamos ayudando a salir”.

En ese sentido, la de Alan Godoy parece que está más que clara: “Hizo una gran temporada, mis predecesores hicieron un gran movimiento. Es un chico joven sub-23 que necesita continuidad y en este momento el club no se la puede dar. Estamos esperando llegar a un punto de encuentro”. Sin olvidarse de los que no crean en el objetivo: “Quien no crea tiene las puertas abiertas en mi despacho para resolver su futuro, necesitamos gente comprometida”.

Por último, no dudó en valorar positivamente lo que está viviendo en Elda: “Me siento en deuda con la afición porque nos están dando muchísimo apoyo. He vuelto a ser feliz trabajando aquí, a sentirme muy querido y eso es culpa del club y de los eldenses. Estoy jodido porque no sacamos al equipo de donde está, pero estoy agradecido por su cariño”.