Oltra: "En esta situación, poco ayuda meter más presión hablando de finales"

"No le quito nada de importancia al partido. Pero en esta situación, poco nos ayuda meter más presión al hablar de finales. Sabemos que hay que ganar y e importante, pero hay veces que utilizamos el tópico de son seis puntos... ni ganando vamos a estar salvados ni perdiendo descendidos. Cuando se produce un cambio, es para limpiar las cabezas. Toca hacer un reset. La vida no es como una película, que echas para atrás cuando no has estado atento a una escena. Todo lo que nos ha pasado es una realidad. Pero toca mirar hacia delante, todo lo de atrás ni me ayuda ni, desde el respeto, quiero saberlo". En su segunda rueda de prensa, previa a su debut en Tenerife como entrenador del Eldense, José Luis Oltra no quiere oír hablar de finales ni precedentes. "Lo que tenemos que hacer es centrarnos en hacer cosas para ganar", aclaró el entrenador.

Tras apenas cuatro sesiones de entrenamiento, Oltra ha explicado el trabajo que ha tenido tiempo para hacer junto a su nuevo vestuario: "Nos hemos focalizado en mejorar desde lo defensivo. En los últimos dos partidos, son siete goles los que nos han marcado. Esto es insostenible para cualquier equipo sin señalar a Dani, que hizo un trabajo excepcional. He entendido que los equipos crecen desde el orden y la seguridad defensiva. Si no encajas, la Federación te regala un punto. Estoy muy contento por el recibimiento del club y de la gente".

El Deportivo se enfrentará al Tenerife, último club al que el técnico valenciano ascendió a Primera División y sobre quien conserva un gran recuerdo. "El Tenerife es un equipo que viene de jugar en casa y empatar fuera, donde por muchas fases superó a un equipazo como el Zaragoza. Con el nuevo entrenador tienen una identidad muy definida y, además, el capitán Aitor Sanz es un jugador increíble que compite muy bien. Tienen muchos argumentos, los dos de arriba son muy experimentados. Tienen para más. Luego yo he vivido lo que es Tenerife, lo que aprietan allí, pero es otro equipo. Nos tenemos que centrar en lo nuestro", desgranó el entrenador del equipo de Elda sobre las fortalezas del equipo canario.

"Normalmente contesto, pero no tengo claros un par de jugadores que podrían ser baja. Quiero hablar con ellos, los fisios y el doctor, dado que por diferentes motivos, incluído el propio mercado, hay jugadores que no sabemos si viajarán. No quiero meter la pata. Lo que sí tengo claro es el once que sacaré salvo una posición y la formación, pero eso no lo desvelo nunca", aclaró Oltra sobre las bajas y su primera alineación. Sí que confirmó la ausencia de Ivan Chapela, quien confirmó que estará, al menos, otros 15 días alejado de la dinámica del grupo.

"Fede Vico, como es conocido, es un futbolista contrastado con una trayectoria que le hace diferente. No es que no le conozcamos o no sepamos lo que puede dar, pero queremos verle después de seis meses el estado en el que se encuentra. Decidiremos lo antes posible con él, dependerá de lo que nos ofrezca el mercado. Él quería mostrarnos que está bien en lo condicional. No quiere decir que se vaya a quedar o no, pero valoraremos entre la dirección deportiva y el cuerpo técnico", explicó el técnico del Eldense sobre la posible incorporación de Fede Vico, a prueba durante las últimas tres sesiones de entrenamiento.

También habló sobre el fichaje, a falta de firma, del central del Elche Matia Barzic: "Es un jugador que conozco, joven, en progresión... pero todavía no está cerrado. Si viene, toda la ilusión del mundo, pero si no viene, confianza plena en los que tenemos. Me veréis quejarme poco de los fichajes, 'si no juega Pepe jugará Juan', y seguro que su intención será hacerlo mejor. Mientras no esté cerrado, poco más podemos decir".