Oltra: “Con poco ganamos en Tenerife, hoy con mucho no hemos puntuado”

La derrota ante el Granada (0-3) no hizo perder la compostura de José Luis Oltra, entrenador del Eldense, el cual empezó su comparecencia en sala de prensa felicitando a la afición porque vio a la gente convencida y a sus jugadores: “Han hecho un partido completo. Soy autocrítico, cuando algo no me guste lo diré, pero hoy haber perdido es injusto. Las que hemos tenido no las hemos materializado”.

“Nos hacen daño con el primer gol, con esa calidad y pegada. No quiero sacar estadísticas porque habrá veces que ganemos con las que ha tenido el Granada hoy. Hemos superado al rival en prácticamente en todo menos en la contundencia, acierto y gol. Es un correctivo sin merecerlo, no puedo decirle nada al equipo”, añadió sobre el encuentro.

El valenciano remarcó que es complicado explicar el resultado a alguien que no haya visto el partido: “Con poco ganamos en Tenerife, hoy con mucho no hemos puntuado”. También comentó que esta derrota no cambia la hoja de ruta que tenía tras su llegada.

En forma de autocrítica, comentó que no deben conceder tantos goles, remarcando el hecho de que enlazan diez en los últimos tres partidos en el Nuevo Pepico Amat y añadiendo que no tienen tanta capacidad en los intercambios de golpes: “Hemos sido un equipo organizado hasta el gol, y en la segunda hemos concedido un poco más”.

Pese a que a Oltra no le gusta individualizar en cuanto a nombres, sobre el debut de Mati Barzic remarcó que al llegar con ritmo entendieron que “podía aportar cosas”. Lo cierto es que el partido del internacional croata cedido por el Elche fue muy solvente, neutralizando en varias ocasiones a Lucas Boyé y con numerosos despejes.

El técnico azulgrana comentó que no se va decepcionado con su equipo pese a la falta de gol: “Si somos capaces de aprovechar lo que generas el estado de ánimo cambia. Hoy a diferencia de los otros dos partidos en casa los jugadores no los he visto hundidos ni arrojar la toalla”.

Por su parte, Fran Escribá, técnico del Granada y ex futbolista del Eldense, reconoció que ve posibilidades de que el cuadro zapatero se salve: “Lo digo con sinceridad, no desde el cariño. El Eldense tiene entrenador y equipo para salvarse, pero la liga es muy complicada. Prefiero uno que se salve un equipo de la Comunidad”, a lo que Oltra respondió confiando en que no lo dijo únicamente por cumplir.