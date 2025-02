Así queda la plantilla del Eldense

Se acabó lo que se daba, desde hoy los 28 futbolistas que componen la plantilla del C.D. Eldense serán los que traten de lograr la permanencia por segundo año consecutivo en Segunda División. Todo ello tras un mes de enero muy intenso en las oficinas del Nuevo Pepico Amat, donde el trabajo de Miguel Ángel Gómez al frente de la dirección deportiva no ha cesado.

La entidad azulgrana concluye el mercado invernal siendo el equipo de toda la categoría que más movimientos ha cerrado, con un total de nueve fichajes y seis salidas, más el cambio de entrenador con la marcha de Dani Ponz y la llegada de José Luis Oltra. En cuanto a llegadas, el Cartagena y el Burgos han sido los otros dos equipos que más han cerrado, con un total de ocho.

En clave azulgrana, se han reforzado todas las parcelas del campo: la portería con la llegada de Álvaro Aceves, la defensa con Barzic y Raúl Parra, centro del campo con Diego Méndez y Fede Vico, el extremo izquierdo con Javi Llabrés, y en la parcela ofensiva han llegado Collado y Masca y Sekou Gassama como ese perfil de delantero puro que tanto se ha echado en falta este curso en Elda.

Geraldes se atasca en la operación salida

Dichos fichajes llegan a cambio de las salidas de Sixtus (cedido al Osasuna B), Youness (Ceuta), Cris Montes (Unión Española), Jorquera (Moreirense), Alan Godoy (Barça B) y Ricardo Grigore. Finalmente, Chico Geraldes no logró sellar su salida en el plazo del mercado, pese a que desde el club se trató de que volviera al Johor de Malasia. El futbolista se marchó una semana antes de vacaciones en el parón navideño para arreglar su situación, pero finalmente no han logrado llegar a un acuerdo.

Sobre ese asunto se le preguntó a Oltra el pasado jueves en la previa ante el Granada; “Chico me parece buen jugador, con cualidades por encima de los demás. El tema es el modelo que vamos a emplear y su posición en el terreno de juego. Mientras esté aquí para mí es un jugador más, tiene que mejorar en el aspecto físico, pero en un principio, no tengo idea de utilizar la figura del media punta. Esto sirve para hoy, en el futuro no lo sé. Es muy técnico, tiene visión y último pase, pero no sé si es el momento, porque lo que tenemos que hacer es ganar antes que una buena propuesta en la situación que tenemos”.

Plantilla del Eldense de cara a la segunda vuelta / INFORMACIÓN

Así las cosas, el equipo cuenta con los siguientes futbolistas para lo que queda de temporada: En portería Dani Martín, Mackay y Aceves (ficha sub-23). Defensa para Dumic, Barzic (ficha sub-23), Piña, Monsalve, Marc Mateu, Iván Martos, Fran Gámez y Raúl Parra. Centro del campo con Diego Méndez (ficha sub-23), Sergio Ortuño, Timor, Camarasa, Bernal, Fede Vico y Geraldes. Extremos con Chapela, Víctor Garcia, Simo, Llabrés y Collado. Por último, arriba el club cuenta con Quintana, Juanto, Masca, Ropero y Gassama.

De esos 28, 23 acaban contrato el próximo mes de junio, ocho por cesión. Tan solo Víctor García, Fran Gámez, Simo, Quintana y Juanto tienen prolongada su vinculación con la entidad zapatera hasta 2026. Además de Sixtus, que todavía tendrá dos campañas más en Elda en caso de que Osasuna no pague la opción de compra que incluye su cesión a final de curso.