Gómez: "Nos han preguntado por Sergio Ortuño y por algún otro jugador más"

Después de un mercado en el que el CD Eldense ha cerrado un total de nueve incorporaciones, que convierten al club azulgrana en el equipo con más incorporaciones de toda la categoría, el director deportivo deportivista, Miguel Ángel Gómez, ha realizado un balance de la ventana de fichajes que cierra la plantilla hasta final de temporada.

Con un novedoso PowerPoint con el que ha ido acompañando su discurso, cercano a los tres cuartos de hora, Gómez ha desarrollado su comparecencia arrancando por su llegada al Deportivo y sintetizando su trabajo desde su incorporación: "Yo llego para dar un servicio que Pascual me solicita de asesoramiento y trabajo y yo estoy comprometido para estar aquí hasta la última jornada de liga. Nos hemos dado cuenta, tras uno análisis objetivo de la situación, que no nos daba para salvar la categoría. No dominábamos las dos áreas".

Una de las diapositivas del PowerPoint planteado por Miguel Ángel Gómez. / INFORMACIÓN

El director deportivo de la entidad de Elda también confirmó el adiós del portugués Chico Geraldes: "Está pendiente de traspaso desde su club. Cancelamos nuestra cesión y su club origen es el que está pendiente de traspasarlo. Es una de las situaciones que no ha quedado del todo aclarada durante el mercado, pero hay que adaptarse a las situaciones". También quiso destacar el "incremento de la competitividad en todas las posiciones para darle la vuelta a una situación complicada", dejando salir a futbolistas con un total de 150 partidos en LFP y firmando a nueve jugadores con 600 choques entre Primera y Segunda División.

"Nuestro criterio ha sido seleccionar muy bien el tipo de operación que queríamos... y pedir favores. Hay clubes que con nosotros se han portado muy bien, han asumido prácticamnte el total de las fichajes. Necesitamos gente que tuviera ganas de presentarse. Yo no me he quejado nunca del tema de los costes. Las situaciones hay que aceptarlas y yo ya sabía que esto era así. Creo que hemos incrementado ese nivel de intensidad que es clave", añadió quien fuera la mano derecha de Monchi durante su etapa en el Sevilla.

Al ser preguntado sobre las renovaciones, dado que en la plantilla del Deportivo hasta 23 futbolistas finalizan contrato el 30 de junio, Miguel Ángel Gómez apeló al "compromiso con el jugador": "Se lo tienen que ganar en el campo. Si hay un descenso, el cambio es muy importante. Los jugadores tienen compromiso con nosotros. Hay que trabajar con ellos. Pero no podemos renovar con clausulas de salida si se desciende. Ahora las agencias de representación, si no es con esas clausulas, no te lo firman.

El análisis de la situación a la llegada de Miguel Ángel Gómez en un PowePoint confeccionado por el propio director deportivo. / INFORMACIÓN

"Hubo alguna cosa interesante, pero ha sido una pena. Habría hecho mucha ilusión, sobre todo a nivel deportivo. Eran situaciones con un salto de calidad, pero con los recursos que tenemos a veces es complicado. Son futbolistas con salarios tridimensionados, como Estoy muy contento con todo lo que ha venido y esperanza de conseguir el objetivo", dijo Gómez sobre alguna posible llegada en los últimos días del mercado.

"Esto es máximo nivel y hay que tener previstas todas las situaciones. Si a Ian (Mackay) le expulsan y a Dani Martín le pasa algo, el filial está en Lliga Comunitat y en la posición que está. Lo hablé con los dos y me dijeron que tenían claro que había que incorporar un tercer portero. Aceves tenía unas ganas tremendas de salir. Es algo que tanto el entrenador como los propios porteros lo daban por normal. En mis anteriores situaciones, se permitía eso pero porque había menos distancia entre el primer y el segundo equipo", declaró sobre los motivos de la llegada de Aceves.

Miguel Ángel Gómez también fue preguntado por el rendimiento del equipo tras el parón navideño: "Si hacemos una segunda vuelta tan mala como la primera, seremos merecedores del descenso. Yo he sentido siempre el apoyo de la afición. Ha habido una situación difícil, pero lo de ellos es de chapó. El otro día agradecieron el esfuerzo y el gran juego del equipo. Los jugadores están siendo demasiado castigados. No merecimos perder probablemente, pero esto es así".

Posibles salidas

"Ofertas han habido. Nos han preguntado por Sergio Ortuño y por algún otro jugador más. Cuando hacemos una primera vuelta deficiente en puntos, esto hace que tampoco vengan muchos clubes a por nuestros jugadores. Tenemos jugadores muy válidos para Segunda División y Primera División. Yo creo que los jugadores están muy comprometidos", manifestó Gómez sobre las ofertas recibidas por jugadores del club.

El director deportivo del Eldense también habló sobre la cantera azulgrana y se atrevió a mencionar la tan necesaria ciudad deportiva: "Creo que tenemos que ir todos en la misma dirección, incluso con los otros clubes que hay aquí. Hay que autoexigirnos un poco más. Hay overbooking en las instalaciones. Hay que mejorar la calidad con la que entrenan los chavales, hay momentos en los que equipos trabajan en un cuarto de campo. Una buena solución para todo eso sería construir una ciudad deportiva para el club".