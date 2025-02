Gassama, la llave de Oltra en el Eldense

Fue el noveno, el último del mercado de fichajes a una sola hora para el cierre de la ventana, pero posiblemente el perfil más necesario. Sekou Gassama es el refuerzo que la delantera del Eldense necesitaba y que José Luis Oltra demandaba. Su 1,90 metros de altura, envergadura física, la capacidad que tiene para bregar con las defensas rivales y el destacable historial goleador que ostenta en la categoría, donde promedia un tanto cada cuatro choques, son varios de los argumentos que convencieron tanto al director deportivo, Miguel Ángel Gómez, como al técnico azulgrana para lanzarse por los servicios de 'La Pantera'.

En el balance del cierre del mercado, el propio Gómez analizó los motivos que le llevaron a decantarse por Gassama: "Surgió su situación, que yo le conocía y Oltra le había entrenado de antes. Entre él y otros perfiles, todos pensamos que era mejor Sekou porque ya había una conexión entre los dos. Más o menos cumplía lo que pedíamos. Él acepta las condiciones del Eldense porque viene a jugársela. Tiene ganas de reivindicarse y conseguir el objetivo de la permanencia".

Oltra y Sekou coincidieron en la segunda mitad de la campaña 2021/22, cuando el preparador azulgrana llegó a Fuenlabrada en lugar de Sandoval. Entonces, Gassama estuvo desde noviembre hasta final de temporada tratándose una rotura del quinto metatarsiano, algo que apenas le permitió mostrar sus capacidades al actual entrenador del Eldense. Pese a ello, sus condiciones físicas y el conocimiento de la categoría han servido a Gassama para volver a ejercerse bajo las órdenes de Oltra, valedor de su potencial a la hora de acelerar por su fichaje.

Diseño en el que Gassama se fusiona con una pantera. / CDE

El barcelonés ha llegado a Elda inundado por las ganas de volver a competir en el fútbol español, pero en el club son prudentes con su puesta a punto. Pese a la semana larga de entrenamientos, donde el hecho de jugar lunes en Oviedo le permitirá completar un total de cinco sesiones, la titularidad de Gassama en el Carlos Tartiere está prácticamente descartada. Se encuentra en un proceso de readaptación al estilo de juego nacional, mucho más rápido que el de Argelia y Chipre, donde ha competido a lo largo de sus últimas experiencias.

Masca y la cláusula del miedo

Gassama podría tener minutos aunque sea entrando desde el banquillo, algo que, por otro lado, no se valora con el otro ‘9’ puro de la plantilla. En la redacción del contrato de Masca, uno de los matices incluidos refleja la conocida como cláusula del miedo, a partir de la cual el delantero portugués no podrá contar con minutos en su regreso al Carlos Tartiere... salvo el pago de una cifra ligeramente superior a unos 50.000€, la cual el Deportivo no se plantea abonar al conjunto asturiano.