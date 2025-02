Oltra: “Veníamos a por la victoria, no nos vamos contentos”

Tras el trabajado empate del Eldense en su visita al Oviedo, habló José Luis Oltra, técnico del Eldense. El valenciano reconoció que, pese a ir a por la victoria y no marcharse del todo contentos, el punto lo daban por bueno: “Viendo el rival, cómo se encuentra y lo que supone jugar aquí, hay que darle valor a este punto. Es un punto de trabajo, esfuerzo y sacrificio. En la primera parte hemos estado bien plantados, pero nos ha faltado llegar. En la segunda hemos jugado más en su campo y, pese a no tener oportunidades, no nos han generado. Creo que es un buen punto y ganar en casa. Estoy satisfecho. Los jugadores han sabido sufrir, perseverar, que no era sencillo. Acabará la temporada y el Oviedo perderá pocos puntos aquí”.

“La idea no era sacar un punto y me voy contento por la segunda parte, que es donde lo hemos intentado. Nos ha faltado fútbol, pero no se le puede pedir más al equipo”, añadió sobre la actuación del equipo.

Con respecto a la nula vocación ofensiva que mostró en tierras asturianas, Oltra comentó que tomó las decisiones que él había considerado mejores. “Hay que ganar el siguiente, esto es hasta que las matemáticas digan lo contrario. La afición tiene que ver la igualdad de la categoría”, comentó sobre el punto en cuanto a la clasificación.

Sobre la afición, donde alrededor de 20 aficionados se desplazaron desde Elda, el entrenador azulgrana agradeció su apoyo: “Solo por ese esfuerzo hay que corresponderles. A los que están allí hay que valorar que todos suman y nosotros correspondemos con entrega y esfuerzo en el terreno de juego”.

Por último, en cuanto a la polémica del penalti no pitado por falta previa, comentó que ya se veía buscando alternativas al ver que el colegiado iba a mirarlo tras la llamada del VAR. Mientras que Oltra no se quiso meter en polémicas, el técnico del Oviedo, Javi Calleja, no escondió su enfado y remarcó en varias ocasiones que el penalti era claro y que la falta no existía.