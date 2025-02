CD Eldense: ¿Mejora suficiente?

El Eldense de José Luis Oltra continúa creciendo como grupo, dando pasos hacia delante en la reconfección de un vestuario altamente mermado durante los últimos coletazos de Dani Ponz en el cargo. Cumplidas las tres primeras semanas de Oltra al mando del banquillo, el Eldense empieza a mostrar otra versión. No tan diferente en el estilo ni en los atajos futbolísticos con los que buscar la meta rival, bastantes similares a los empleados por Ponz en su momento, sino más bien en lo actitudinal y en el nivel de implicación y concentración, principalmente de la zaga.

"Nos hemos focalizado en mejorar desde lo defensivo. He entendido que los equipos crecen desde el orden y la seguridad defensiva. Si no encajas, la Federación te regala un punto", aclaró el propio Oltra a lo largo de su primera semana como preparador azulgrana. Disputados sus primeros tres encuentros como técnico azulgrana, ha sido capaz de sumar en dos de ellos, manteniendo en ambas ocasiones la portería a cero. Y es que, tanto en Tenerife como en Oviedo, el Deportivo fue capaz de traducir de forma directa en puntos sus dos principales bazas adquiridas durante el mercado invernal: el sustancial incremento en el nivel medio de la plantilla (adquirido durante la ventana de fichajes) y la capacidad para ajustarse tácticamente durante los propios partidos (fruto de la llegada de Oltra).

Las dificultades en el devenir de la campaña, han obligado al club a deshacerse de activos por los que podría sacar un importante superávit en el futuro y así dar paso al rendimiento más inmediato. Era un modelo implementado por la exdirección deportiva encabezada por Manu Guill, al que Miguel Ángel Gómez se ha visto forzado a renunciar por una fórmula que aleja al club de su proyecto deportivo en el largo plazo... pero le acerca (o al menos debería) a la permanencia. Con las llegadas de cesiones como Javi Llabrés o Mati Barzic, el club pierde en activos de cara al futuro, pero gana en la adaptación fugaz de ambos, cruciales en el devenir del partido en el Heliodoro, donde el gol de Llabrés valió por tres puntos; y en el Carlos Tartiere, con Barzic como el mejor defensor del equipo.

Javi Llabrés y Matia Barzic antes de iniciar el viaje hacia Oviedo. / CDE

También ha caído de pie Oltra en el banquillo del Eldense, tanto por la aceptación de la tribuna del Nuevo Pepico Amat como por su aptitud a la hora de reaccionar las acometidas rivales. Al margen del partido frente al Granada, donde una genialidad de Stoichkov trastoca los planes a cualquiera, el técnico valenciano hasta el momento siempre ha sido capaz de sobreponerse a un inicio de dominio rival mediante variaciones tácticas. Ya sea situando a Diego Méndez como 'stopper' detrás de la línea de medios o incrustrando a Víctor García en la defensa cuando más sufre el equipo en la basculación, ha demostrado tener recursos suficientes para probar su presencia en el banquillo de Elda.

¿Será suficiente?

No obstante, ¿será la mejora del Eldense suficiente para salvar la categoría? Una respuesta difícil de responder a mediados de febrero, con todavía tres meses y medio de competición por delante, pero que fruto de la competitividad en la zona baja de la clasificación empieza a tomar un tono catastrofista. El Deportivo ha mejorado en su bagaje defensivo, es un hecho. Pero los rivales no fallan y, lejos de acortarse la diferencia de puntos, esta no hace más que abrirse.

Víctor García, Marc Mateu y Mati Barzic discuten con el colegiado en el Carlos Tartiere. / LOF

Este fin de semana, el Castellón ganó en Ferrol, el Burgos hizo lo propio ante el Racing de Santander e incluso el Albacete, hasta hace no tanto rival directo por la permanencia, también sumó de tres ante el Zaragoza. Dados los resultados, el conjunto azulgrana vislumbra la permanencia a cinco puntos que podrían ser más, dado que el mismo Burgos, quien marca la permanencia con 30 puntos, tiene un partido aplazado en el tintero.

A lo anterior hay que sumarle la realidad de la proyección del Deportivo, que ha alcanzado el primer objetivo de los 25 puntos tras la disputa de 26 partidos, es decir, cinco partidos más tarde de la principal fecha establecida. Valorando la proyección de puntuación que será necesaria para salvar la categoría, todo hace indicar que la permanencia será más cara que las últimas campañas y alcanzará los 50 puntos, lo que obliga a la SAD propiedad de Pascual Pérez a sumar otros 25 antes de que la competición finalice... o a asumir que, esta vez, no será posible.