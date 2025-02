Dumic y Chapela tampoco estarán disponibles frente al Deportivo de La Coruña

La enfermería del Eldense no termina de vaciarse. Dario Dumic e Ivan Chapela no terminan de retomar el punto físico que les ha llevado a ser indiscutibles durante diferentes fases de la temporada. Con ello, José Luis Oltra no podrá contar con dos futbolistas a los que todavía no ha tenido la posibilidad de alinear, dado que se lesionaron justo en la primera semana del técnico valenciano a cargo del banquillo eldense.

Dumic, por su parte, vuelve a tener problemas físicos una vez más esta temporada. El central bosnio fue operado en el mes de noviembre de apendicitis y tras un fugaz regreso en la derrota (1-4) ante el Cádiz que supuso la destitución de Dani Ponz, ha vuelto a recaer en molestias, acumuladas desde la citada primera vuelta, que le impiden estar en la dinámica del grupo.

Tampoco entrará en la convocatoria Ivan Chapela. El extremo gaditano cayó lesionado en El Sardinero, partido que cerró una primera vuelta en la que tuvo una gran carga de minutos. Un mes y medio después de su lesión, aparentemente en el bíceps femoral, Chapela sigue inmerso en su proceso de rehabilitación, lo que le impedirá ser de la partida en el transcendental duelo del próximo domingo.

Masca y Gassama

La otra cara de la moneda viene dada por la inclusión de Masca en la convocatoria. El ex del Oviedo no entró en la convocatoria del Carlos Tartiere por la conocida como "cláusula del miedo", pero sí que estará a disposición de Oltra el fin de semana. También podría debutar Gassama, presentado este jueves, tras superar su segunda semana completa en la dinámica del grupo. Sin embargo, la titularidad del delantero barcelonés parece poco probable.