Oltra: “De nada sirve sacar la cabeza si no continúas haciendo las cosas como hasta ahora”

Tras la importante victoria del Eldense en Albacete en tierras manchegas, fue el turno de escuchar a uno de los principales artífices del cambio en la dinámica del equipo. El entrenador José Luis Oltra contuvo las emociones pese a reconocer la importancia de los tres puntos, en un triunfo trabajado y sufrido: “No ha sido un partido brillante pero muy trabajado y sin cometer errores. Antes de llegar nos penalizaban los errores defensivos y ahora estamos en buena dinámica. De nada sirve sacar la cabeza si ahora no continúas haciendo las cosas como hasta ahora”.

El valenciano reconoció que el Albacete entró mejor al partido y que a partir del minuto 15 dieron un paso al frente hasta la expulsión: “A partir de ahí otro partido, ellos han hecho un partido muy serio y apenas se ha notado la inferioridad numérica. No nos hemos vuelto locos, que eran lo que querían. Ya en el tramo final ha llegado el gol que hemos buscado. Una victoria importantísima. Nos acerca pese a estar en una complicada situación, pero a nivel de ánimo nos viene muy bien. Esto no para y hay que hacer mucho para conseguir el objetivo”.

En cuanto a la expulsión de Rai Marchan, Oltra comentó que no la había visto repetida, pero que en directo le pareció muy clara: “No tiene la opción de jugar el balón que podría haber lastimado”.

Tampoco se olvidó de los aficionados eldenses, en especial de los más de 1000 que se dieron cita en el Belmonte: “Tiene mucho valor lo que hacen. Han estado con el equipo y nos han dado un plus fundamental. Para ellos también va la victoria”.

Por otro lado, remarcó que una de las claves del triunfo fue la buena gestión de estar con un futbolista más: “Parece fácil jugar contra diez, pero no es así”. También felicitó al Albacete porque no se notó esa expulsión y reconoció la importancia de no volverse locos: “El equipo ha tenido esa paciencia y aprovechó nuestra oportunidad. El fútbol es contundencia en las áreas, nosotros lo hemos hecho. Esto sirve para crecer”.

Así las cosas, el trabajo de Oltra sigue siendo más que notable, sobre todo en cuanto a datos defensivos: cuatro porterías a cero desde su llegada. Tres salidas a Tenerife, Oviedo y Albacete y las tres se han saldado sin goles en contra.