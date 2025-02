La metamorfosis del Eldense a través de Oltra

En el fútbol, cuando se cambia de entrenador a mitad de temporada es sinónimo de que algo no está funcionando. Suele estar relacionado con los resultados, la mala dinámica o el débil estado anímico de un vestuario. El C.D. Eldense tocó fondo el pasado 18 de enero cuando el Cádiz endosó un bochornoso 1-4 en el Nuevo Pepico Amat. No era el primer resultado que dejaba en muy mala imagen a los azulgranas. El equipo zapatero venía dando pistas de estar muy tocado desde meses atrás, con arranques de partido que no hacían augurar mal presagio, pero el mínimo error hacía que se resquebrajara todo.

La plantilla dejó de confiar en el mensaje de Dani Ponz y era más que evidente que había que utilizar la baza del cambio de entrenador. El anuncio de José Luis Oltra fue un rayo de esperanza en el entorno y en una afición que se había acostumbrado a pedir la dimisión de Ponz durante el mes de enero.

Los números de Oltra 10 puntos de 15 posibles 3 victorias, 1 empate y 1 derrota 3 goles encajados en 5 partidos 4 porterías a cero, tres de ellas en las tres salidas fuera de casa (Tenerife, Oviedo y Albacete)

El entrenador valenciano, que dentro de un mes cumplirá 56 años, ha sido sinónimo de reconversión a un vestuario muy dañado, sobre todo mentalmente. Las sensaciones son que el equipo está más vivo que nunca. La victoria en Cádiz en la jornada 7 dejaba al equipo a un punto del play-off, a partir de ahí vino el desplome: 10 derrotas en 16 partidos, 10 puntos de 48 posibles y el equipo a seis puntos de la salvación.

El equipo y el vestuario se cayó, se dejó ir, con un entrenador que también dejó de creer en lo que había trabajado desde pretemporada. Oltra cogió al equipo con 12 goles recibidos en los últimos cuatro partidos, con déficit en la parcela defensiva importante. Lejos del juego vistoso y protagonista de sus equipos como entrenador, ha sabido adaptarse a la perfección a la situación y recuperar la confianza de la plantilla desde el rigor táctico.

La media de la posesión del Eldense desde su llegada apenas llega al 40%. Qué más da. El equipo ha crecido desde atrás, desde la defensa, desde esperar a su rival con las líneas juntas y no conceder ocasiones. Desde ese rigor colectivo han llegado nuevamente las individualidades. Los números desde la llegada de Oltra al banquillo son de promoción de ascenso: 10 de 15 posibles, con cuatro goles a favor y tres en contra. Cuatro porterías a cero, tres de ellas en las tres salidas fuera del Nuevo Pepico Amat (Tenerife, Oviedo y Albacete).

Pese a ver la luz al final del túnel, el Deportivo no ha salido todavía de él. Está a dos puntos de la permanencia que marca el Burgos con un partido menos, pero el golpe asestado tras ganar en Albacete pone a varios equipos en tensión al ver que la escuadra azulgrana (a diferencia de las otras tres plazas de descenso) parece estar más vivo que nunca para dar mucha guerra. Los de Elda no parece que se vayan a desplomar como pasó ante el Cádiz, pese a que también llegarán momentos complicados, como ya pasó ante el Granada.

Pendientes de Dani Martín

La mala noticia que dejó el triunfo en Albacete fue la lesión de Dani Martín, que a falta de 15 minutos para el final del partido tuvo que pedir el cambio por un golpe en las costillas en una acción que no parecía tener mayores consecuencias. El guardameta se marchó entre lágrimas del Belmonte y está a la espera de ver el alcance de la lesión. En caso de ser una rotura podría decir adiós a lo que resta de temporada.

Dani Martín se marchó entre lágrimas del Carlos Belmonte / LOF

Una baja muy sensible, viendo el gran nivel que estaba ofreciendo el asturiano. Tras un mal comienzo de temporada, Oltra confió en su titularidad desde su llegada, la cual respondió con grandes actuaciones y la sensación de seguridad perdida en los últimos meses. Diego Méndez también se tuvo que retirar con molestias en el tramo final.

