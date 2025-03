Eldense-Levante: Un descuento para el olvido priva de salir del descenso al Deportivo (1-2)

Derrota de las que duelen, de las que te preguntas si se escapan más de tres puntos. El Eldense ganaba y estaba sabiendo mantener el gol de Diego Collado durante toda la primera parte ante el Levante. Más de 45 minutos fuera de los puestos de descenso tras diez jornadas. Pero un descuento para el olvido privó a los de Elda de puntuar.

Brugué abrió la herida en el 91’ y el cuadro valenciano, que olió sangre. Tres minutos más tarde, Carlos Espí puso la remontada y la incredulidad en tierras eldenses. Así las cosas, el Deportivo seguirá a dos puntos de la salvación a la espera de lo que haga el miércoles el Burgos.

La alineación de Oltra despejó la gran incógnita que rondó al entorno azulgrana durante toda la semana: ¿llegaría el guardameta Dani Martín al choque tras sus molestias en el costado sufridas en Albacete? La respuesta fue afirmativa. El asturiano no solo estuvo disponible, sino que volvió a ser titular bajo los palos por sexta jornada consecutiva. Junto a él, Camarasa y Diego Collado fueron las otras dos novedades en el once respecto al triunfo en tierras manchegas.

Lejos de cualquier atisbo de apatía, el Levante arrancó con intensidad y tuvo la primera gran ocasión en las botas de Kochorashvili, apenas al primer minuto de juego. La respuesta no tardó en llegar: Javi Llabrés estuvo a punto de inaugurar el marcador en la siguiente jugada, pero no logró conectar correctamente el remate en un balón franco al segundo palo. El conjunto dirigido por José Luis Oltra entró con mejor pie al partido, imponiendo su ritmo y generando peligro desde el inicio.

Aun así, el Deportivo Eldense adolecía de falta de acierto de cara a portería. Las llegadas eran prometedoras, pero el gol se resistía ante la meta defendida por Andrés Fernández. Con el paso de los minutos, el frenesí inicial dio paso a un juego más pausado, con posesiones más largas y medidas, en especial por parte del conjunto valenciano. En ese tramo, Dani Martín emergió como el gran protagonista del Eldense, con varias intervenciones decisivas para frustrar las intentonas visitantes.

Collado se estrenó como goleador

Cuando parecía que el descanso llegaría con el empate inicial, el último arreón del Eldense antes del entretiempo resultó letal. Al filo del minuto 45’, un centro envenenado terminó cayendo a los pies de Diego Collado, quien no desperdició la oportunidad y definió con precisión para firmar el 1-0. Un gol especial, no solo por su importancia en el partido, sino porque significó el primero en su cuenta particular con la elástica azulgrana tras su llegada en el mercado invernal. El Levante protestó con insistencia por un agarrón sobre Elgezabal, pero ni el árbitro ni el VAR consideraron la acción merecedora de falta. Con ventaja, el Eldense se marchó al descanso en ventaja en un intenso duelo en la ciudad del Medio Vinalopó.

Fue el Levante el que salió con más ímpetu en busca del tanto del empate. El Deportivo sabía la ruta que le podía llevar a los tres puntos: juntar líneas y estar tan sólidos como han sido desde la llegada de Oltra al banquillo. El equipo de Elda esperaba desde su campo, conscientes de que el peligro del cuadro granota podía llegar a través de los espacios.

El equipo zapatero empezó a buscar las contras, y en una de esas, el recién incorporado Álex Bernal tuvo el segundo y prácticamente la sentencia. El sevillano llegó desde atrás a un balón conducido por Quintana y no logró encontrar puerta con todo de cara. A partir de ahí, ejercicio de resistencia para el cuadro local.

Desolación entre los jugadores locales / Matías Segarra

El Levante se volcó en busca de la portería de Dani Martín, hasta que en el tiempo de descuento encontró el premio del gol. Una mala salida del meta deportivista, terminó con el balón suelto que se encontró Brugué para poner el empate en el 91’. Un golpe anímico que no había terminado, con la remontada dos minutos más tarde, en un barullo que acabó con el remate de Carlos Espí para hacer el 1-2.

Dolorosa derrota del Deportivo, que estuvo más de 45 minutos fuera de los puestos de descenso. No queda otra que poner el foco en el siguiente duelo, que será en Zaragoza el próximo sábado (21:00 horas).