Oltra: "Nadar para morir en la orilla"

Tras la dura derrota del Eldense ante el Levante, Jose Luis Oltra, técnico del equipo alicantino, analizó el encuentro con una mezcla de orgullo por el juego desplegado y frustración por el desenlace: "Es fútbol, un golpe duro y difícil de asumir. Durante 90 minutos hemos sido superiores en juego, en llegadas y en sensaciones, pero cinco minutos nos han costado el partido. Es inevitable sentir bronca", declaró el entrenador.

El Eldense comenzó el encuentro con un nivel muy alto, asfixiando al Levante con un juego intenso y ofensivo. "Los primeros 20 minutos han sido para enmarcar, hemos jugado con sentido y hemos demostrado nuestro concepto de fútbol", destacó Oltra. La recompensa llegó con un gol que puso al equipo en ventaja y le permitió soñar con salir, momentáneamente, de la zona de descenso.

Sin embargo, el desenlace fue cruel. En los últimos instantes, dos jugadas a balón parado dieron la vuelta al marcador. "Cuando no puedes ganar, es importante no perder. No hemos sabido manejar esos minutos finales, y quizá la culpa sea mía por no haber dado mejores indicaciones".

Oltra también respondió a las críticas sobre la estrategia del Levante en el tramo final. "No creo que haya sido una cuestión táctica, sino de dos balones al área que han caído de su lado. Ellos han tenido más acierto en los últimos minutos y eso ha decidido el partido".

Pese a la derrota, el entrenador se mostró confiado en la capacidad del equipo para reponerse. "Quedan 13 jornadas y hay que pelear hasta el final. Lo importante no es salir del descenso hoy, sino en la jornada 42. Vamos a Zaragoza con la idea de sumar de tres en tres".

Sobre el rendimiento individual, Oltra destacó el papel de Víctor Camarasa, quien tuvo que suplir ausencias importantes en el mediocampo. "Ha hecho un trabajo increíble. Nos ha dado fútbol y posición, aunque el desgaste fue brutal y pidió el cambio". El Eldense deberá reponerse rápido de este golpe y centrarse en el próximo duelo ante el Real Zaragoza, en el que intentará redimirse de este infortuito tropiezo.