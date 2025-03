Oltra cree que el Eldense tiene que ser "más pícaro"

José Luis Oltra, entrenador del Eldense, dijo este jueves, con vistas a la cita de este sábado ante el Real Zaragoza, que el equipo se centra en llegar a 50 puntos para "lograr el objetivo de la permanencia" y en ser "más picaros" para evitar dolorosas derrotas como la última sufrida ante el Levante.

La victoria del Burgos en Ferrol, partido aplazado que se disputó este miércoles, ha dejado al Eldense a cinco puntos de la permanencia. "No nos tiene que cambiar nada. Tenemos que ir a Zaragoza a ganar y punto. No doy por muerto ni por vivo a nadie porque todavía hay que jugar muchos partidos y algunos contra rivales directos", dijo Oltra. En este sentido, el entrenador del Eldense no cree que esta semana haya sido más dura que cuando llegó: "Cuando llegué el equipo venía de una situación anímica muy baja y sin confianza. Esta semana ha sido difícil, pero los futbolistas tienen la sensación de haber competido bien y a eso hemos apelado estos días", recordó.

Para el técnico azulgrana, la causa de una derrota tan dolorosa y cruel como la última que sufrió su equipo ante el Levante (1-2) fue que deben ser "más pícaros y jugar ese otro fútbol en los minutos finales" y en ese sentido considera que "hay un componente que se aleja de lo táctico y de la intensidad. Hay que corregir las cosas y buscar que los golpes de suerte caigan de tu lado", comentó.

Ante el posible interés de otros equipos de la categoría en jugadores del Eldense como Sergio Ortuño y Víctor García, el técnico azulgrana recordó: "algo que no depende de nosotros ni lo podemos manejar". Pero añadió que están en "una situación en la que no cabe una distracción en la que el objetivo común está por encima del individual". En referencia al Real Zaragoza, que se ha convertido en rival directo del Eldense, José Luis Oltra destacó que es "un equipo con dientes de sierra capaz de cualquier cosa" y que cuenta con "jugadores de mucha calidad" y que en La Romareda, "con su gente apretando, son fuertes".

Por último, Oltra repasó el estado físico de la plantilla de cara al partido en Zaragoza: "Iván Chapela aún no está listo, Diego Méndez estará algunas semanas de baja por lesión, David Timor es duda y Dumic sí que podría estar en la convocatoria", concluyó.