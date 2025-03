Oltra: “Es una victoria que nos ayuda a creer en el trabajo”

Tras la balsámica victoria del Deportivo en Zaragoza fue turno de escuchar al principal artífice del cambio de dinámica que arrastra el equipo en los últimos meses. José Luis Oltra, tal y como viene siendo habitual, no celebró excesivamente el triunfo en sala de prensa, de hecho, reconoció que desde su punto de vista la primera media hora es la peor del equipo desde que es entrenador. Lo cierto es que el equipo no salió bien al césped mojado de La Romareda, pero supo ir reponiéndose y morder a un Zaragoza en horas bajas.

“Cuando ganas siempre estás contento y más por lo que supone esta victoria. Aun así, nos hemos sabido rehacer, hemos estado bien al balón parado y una lástima el añadido de la primera parte. La segunda mitad hemos estado bien armados y cuando hemos salido hemos hecho daño. Contento por haber podido remontar por primera vez esta temporada. El Zaragoza es rival directo y ganar aquí aprieta la clasificación, nos ayuda a creer en el trabajo”, comentó en cuanto al análisis del encuentro.

También se le preguntó sobre si el cuadro maño es el rival a hundir en descenso: “A día de hoy es el equipo que tenemos delante de nosotros y le ganamos el golaverage. No están en la mejor dinámica, pero en propuesta están mejor que lo que dicen los números. Yo no me fijo en qué rival tenemos por encima, pero tenemos que meter a alguno. Me es indiferente a quien meter, me fijo en mejorar. Nos han metido dos goles que son demasiados. Cuatro equipos van a descender y esto es la ley del más fuerte”.

Primera remontada de la temporada para un Eldense que sigue vivo, que, pese a no cuajar el mejor partido defensivo, selló uno de los más eficientes de cara a portería. Además, anotan los dos primeros goles a balón parado desde la llegada del entrenador valenciano, que también remarcó en sala de prensa.