Zaragoza-Eldense: Zarpazo a la permanencia

El Eldense se ha empeñado en darle emoción a la última plaza que parece no estar adjudicada en el descenso. Un equipo que afirma estar muy vivo tras vencer al Zaragoza por dos goles a cuatro y meter a los maños en un lío.

Sacando ese coraje y cumpliendo cuando la situación no podía ser más crítica en términos clasificatorios, Oltra ha hecho del Deportivo un equipo que rugió con más fuerza que nunca para dar un zarpazo en la capital aragonesa. Queda camino, pasarán la semana a dos puntos de la permanencia que marca precisamente el Zaragoza, pero con la flecha claramente ascendente y con sensaciones más positivas que los que ahora mismo están fuera de peligro.

Se salió con los mismos once protagonistas de inicio que una semana atrás ante el Levante. Oltra ha dado con su equipo de gala. El ambiente previo al partido auguraba un duelo pasado por agua, y la lluvia, efectivamente, marcó todo el encuentro. El césped, pesado, y la afición maña, impaciente y de uñas, reflejaban la crisis deportiva de un Zaragoza que no ganaba en La Romareda desde el 21 de diciembre.

Sin embargo, esa sequía no se notó en el arranque. Apenas un minuto necesitaron los de Miguel Ángel Ramírez para generar peligro: un disparo de Iván Calero obligó a Dani Martín a una intervención providencial. El Zaragoza salió con el colmillo afilado, y fruto de esa intensidad llegó, en el minuto ocho, un penalti por mano de Barzic dentro del área.

Desde los once metros, Dani Gómez no perdonó y adelantó a los aragoneses, desatando el alivio en las gradas. Con ese tanto, el Deportivo veía truncada su racha de tres partidos consecutivos sin encajar gol como visitante desde la llegada de José Luis Oltra.

Dos zarpazos que cambiaron el partido

El 1-0 no descompuso al Eldense, que aguardó su oportunidad con paciencia. Y llegó pasada la media hora. Oltra ya había advertido en la previa que el balón parado era una asignatura pendiente. No fallaron esta vez: un centro de Marc Mateu encontró la cabeza de Íñigo Piña, quien ajustó el remate al fondo de la portería de Femenías para poner el 1-1.

El conjunto de Elda no se conformó. Había olfateado la sangre, y en la siguiente jugada, tras una internada de Fran Gámez, Víctor García apareció en segunda línea para rematar el esférico y completar la remontada en un abrir y cerrar de ojos (1-2).

Barzic celebra el 1-2 / LOF

La Romareda estalló, transformando cada acción en contra en una sinfonía de silbidos. El Eldense, como una semana antes, no logró cerrar el choque. Tuvo el tercero en otro balón parado que Piña no acertó a cabecear.

A partir de ahí, el tramo final del primer tiempo se convirtió en una pesadilla para la escuadra azulgrana. Dani Martín salvó el primer aviso, pero en la última jugada antes del descanso, una acción trenzada con precisión terminó con Soberón rematando a bocajarro para poner el 2-2. Gol con sabor especial para el delantero tras su pasado eldense, que no dudó en celebrarlo con rabia, enviando el partido al vestuario con las tablas en el marcador.

La segunda mitad arrancó con los dos equipos midiéndose las fuerzas, muy parejas y sin un dominador claro. Fue entonces cuando Oltra decidió cambiar la dupla ofensiva, dando entrada a Gassama y Quintana por Collado y Masca. Por su parte Piña vio la quinta amarilla y no podrá estar la próxima jornada ante el Mirandés.

El central azulgrana avisó en el 72’ en un remate precedido de un balón parado. La jugada terminó en córner, donde otra vez, la pizarra de Oltra dio sus frutos. Saque de esquina que dejaron pasar desde la frontal para que un disparo cayera rebotado a Víctor García. El lateral no desaprovechó para batir al guardameta, poner el 2-3 y anotar el segundo en su cuenta particular. La actuación del lateral valenciano no había acabado ahí, ya que seis minutos más tarde se inventó una asistencia casi desde el córner para que Gassama rematara al fondo de la profunda portería local.

Primer gol de ‘la pantera’ como azulgrana, que sacó las garras para poner el 2-4. El Zaragoza se topó en los minutos finales con un muro, que esta vez sí, supo contener a su rival para llevarse la victoria jugando un fútbol más pícaro. Una victoria crucial, que sirve para ganarle el golaverage al Zaragoza, cosechar la tercera victoria a domicilio desde la llegada de Oltra y afrontar el duelo ante el Mirandés del próximo sábado muy vivos.