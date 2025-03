CD Eldense: Del precipicio al lío

Sobre el césped de La Romareda, el mismo que ha visto a su equipo levantar hasta seis Copas del Rey y una Recopa, entre la lluvia, que dejó el césped difícilmente practicable, y la aparentemente desinteresada mirada desde numerosos puntos de la península, el Eldense armó el lío en Zaragoza, entorpeciendo la noche del pasado sábado a muchos... y endulzándosela a unos pocos, pero que son los suyos.

Y todo ello pese a que el Deportivo no empezó bien. Los de Oltra se repusieron a un penalti absurdo en el minuto 7 y a la pájara colectiva con la que salió el equipo al verde de La Romareda. Prácticamente todo se olvida cuando uno gana. Sin embargo, permitir tres remates dentro del área cuando todavía no se habían cumplido 50 segundos de partido es un fallo colectivo que se puede acusar a la tromba de agua que caía o al empuje de un necesitadísimo Zaragoza, pero son errores de concentración que el Eldense, en su situación, no se puede permitir.

Víctor García, Fran Gámez e Íñigo Piña, de izquierda a derecha, tras el primer tanto local bajo la lluvia en La Romareda. / LOF

El equipo comenzó a crecer en el choque yendo por detrás en el marcador, alcanzada la media hora de partido, a través del camino más rápido y coherente cuando la superficie se encuentra tan impredecible como el pasado sábado: los envíos a la espalda de la defensa del conjunto maño. Y en eso, Víctor García demostró ser sobradamente uno de los mejores jugadores de la categoría. El carrilero valenciano tocó únicamente 23 veces el balón, suficientes para marcar dos goles y dar una asistencia en su mejor noche hasta el momento como azulgrana.

El primero para el 1-2, siendo detectable en el área rival únicamente para su asistente en el tanto, Fran Gámez, con quien empieza a tener una conexión que recuerda a otros tiempos por el costado derecho. El otro, para la segunda y definitiva remontada (2-3), aprovechando el rechace de un disparo desde la frontal. La guinda fue la asistencia a Gassama. En el minuto 80, apurando línea de fondo tras ir dejando a defensores atrás para ponerle el balón en la cabeza al hispanosenegalés, que se estrenó como goleador.

Sekou Gassama celebra el 2-4 en La Romareda, en su estreno como goleador azulgrana. / LOF

La otra gran noticia en lo puramente futbolístico viene dada por el balón parado azulgrana. Puede que fuera lo único en lo que el Deportivo de Ponz fuera mejor que el de Oltra, pero en Zaragoza el 1-1 llegó de un córner lanzado por Marc Mateu y rematado por Piña y el 2-3 mencionado anteriormente tras una jugada ensayada. El equipo sigue creciendo y superó una prueba de fuego, trascendental, que podría haber avivado los fantasmas de la derrota ante el Levante en los minutos finales y dejar a los de Oltra en la lona. Pero no fue así y, además de los tres puntos, el Eldense le ganó el golaveraje particular al Real Zaragoza, ya a solo dos puntos de distancia.

La noche quedará para el recuerdo en Elda. Primeramente por el abultado resultado (2-4), dado que hacía dos años que ningún equipo anotaba cuatro goles en La Romareda (Zaragoza 1-4 Alavés, 11/02/2023). Pero sobre todo, por una más entre las muchas historias que, hasta hace no tanto, eran inimaginables en el equipo zapatero. En el mismo estadio que el Deportivo cayó hace diez años frente al Zaragoza B entrando así en puestos de descenso a Tercera División, el pasado sábado remontó, golpéo y mandó un mensaje a toda la zona media de LaLiga Hypermotion. Y no es otro que el de, al menos, agotar todas las posibilidades existentes hasta el próximo 1 de junio, cuando finalice la Segunda División.