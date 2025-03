Oltra alerta sobre el Mirandés: "Es un equipo que juega sin ninguna presión"

En la previa al Eldense - Mirandés del próximo domingo (14:00 horas), el entrenador del equipo de Elda, José Luis Oltra, compareció en la sala de prensa del estadio Nuevo Pepico Amat antes de un choque que podría permitir al Deportivo salir de la zona de descenso tres meses después.

El preparador valenciano habló sobre la línea ascendente del conjunto jabato, que llega al partido como primer clasificado de la Segunda División: "Viene el líder. Después de 30 jornadas no pueden ser la revelación, son una realidad. Van a competir por el ascenso. Es el equipo que más porterías a cero ha dejado con 14, defensivamente manejan muy buenos registros. Juegan de una forma diferente, con una "defensa impar (tres centrales)", dos laterales largos, tres por dentro y dos en punta. Os quiero alertar sobre Gorrotxategi, es un jugador que va a jugar muy pronto en Primera. No solamente es un mediocentro al uso, también pasa, regatea, hace jugar al equipo...".

Amadou Diawara controla el balón durante un entrenamiento en su primera semana en Elda. / CDE

"La llegada de Amadou Diawara es cuestión de la dirección deportiva. Viene motivada por las lesiones de los dos jugadores que ocupan esa demarcación (Timor y Méndez), la de centrocampista más defensivo. El club ha hecho el esfuerzo para que llegue, no lo pensamos ni un solo segundo. Él ha llegado bien, hasta enero estuvo trabajando con el Anderlecht y después estuvo con un preparador físico personal. Sus entrenamientos han sido muy buenos", explicó Oltra sobre la incorporación de Diawara a la plantilla azulgrana.

También comentó el valenciano las bajas con las que llega el equipo al partido. Diego Méndez, David Timor, e Ivan Chapela se perderán el choque por impedimentos físicos, mientras que Íñigo Piña tampoco estará disponible al cumplir ciclo de tarjetas amarillas.

"La semana que viene no jugará Barzic por tema contractual y además va con la selección. Tampoco lloraré su ausencia. Este fin de semana no estará Íñigo (Piña) pero por él entrará otro. Es una oportunidad, una opción para que pueda estar. Tenemos a Dumic ya completamente recuperado, pero también a Nacho Monsalve que es un fenómeno. También Raúl Parra, que no es una posición extraña para él. Incluso Iván Martos pese a que no esté contando mucho", justificó el técnico sobre los posibles sustitutos del sancionado Piña.

"Tenemos que ganar mucho de aquí al final, no hay otra opción. Para mí todos los partidos son importantes, pero lo verdaderamente importante es que el aficionado de Elda vea a su equipo fuera del descenso en la jornada 42. Si conseguimos ganar, todo se verá un poquito menos negro y con mayor optimismo, pero a mí no me va a cambiar ni el camino ni lo que tenemos que hacer. Lo que no puedo manejar, me preocupa mucho", respondío Oltra al ser preguntado por si el partido del domingo es "una final".

